Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 219Я Вологда — Адлер. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
Расписание поезда Вологда — Адлер с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Вологда 1
17:34
0 км.
0 ч. 0 мин.
Грязовец
18:17
18:19
40 км.
0 ч. 43 мин.
Данилов
19:38
20:12
117 км.
2 ч. 4 мин.
Ярославль
Главный
21:15
21:25
182 км.
3 ч. 41 мин.
Ростов
Ярославский
22:16
22:18
236 км.
4 ч. 42 мин.
Александров 1
23:48
23:50
334 км.
6 ч. 14 мин.
Рязань 2
04:07
04:34
540 км.
10 ч. 33 мин.
Богоявленск
06:20
06:22
698 км.
12 ч. 46 мин.
Мичуринск
Уральский
07:06
07:53
739 км.
13 ч. 32 мин.
Грязи
Воронежские
08:51
09:00
797 км.
15 ч. 17 мин.
Придача
Воронеж-Южный
10:50
10:55
902 км.
17 ч. 16 мин.
Колодезная
11:25
11:27
934 км.
17 ч. 51 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
12:07
12:11
977 км.
18 ч. 33 мин.
Россошь
13:49
14:04
1065 км.
20 ч. 15 мин.
Кутейниково
15:55
15:57
1167 км.
22 ч. 21 мин.
Миллерово
16:50
16:52
1222 км.
23 ч. 16 мин.
Каменская
17:47
17:49
1288 км.
1 д. 0 ч. 13 мин.
Зверево
19:04
19:06
1323 км.
1 д. 1 ч. 30 мин.
Сулин
19:30
19:32
1338 км.
1 д. 1 ч. 56 мин.
Шахтная
20:11
20:13
1356 км.
1 д. 2 ч. 37 мин.
Новочеркасск
21:36
21:38
1392 км.
1 д. 4 ч. 2 мин.
Ростов
Главный
22:38
22:57
1430 км.
1 д. 5 ч. 4 мин.
Батайск
23:16
23:18
1440 км.
1 д. 5 ч. 42 мин.
Староминская-Тимашевск
00:28
00:30
1527 км.
1 д. 6 ч. 54 мин.
Каневская
01:08
01:10
1574 км.
1 д. 7 ч. 34 мин.
Брюховецкая
02:23
02:25
1606 км.
1 д. 8 ч. 49 мин.
Краснодар 1
04:28
04:34
1692 км.
1 д. 10 ч. 54 мин.
Горячий Ключ
07:01
07:40
1734 км.
1 д. 13 ч. 27 мин.
Туапсе
09:34
09:42
1795 км.
1 д. 16 ч. 0 мин.
Лазаревская
10:38
10:44
1822 км.
1 д. 17 ч. 4 мин.
Лоо
11:26
11:33
1854 км.
1 д. 17 ч. 52 мин.
Сочи
11:56
12:10
1870 км.
1 д. 18 ч. 22 мин.
Хоста
12:29
12:31
1883 км.
1 д. 18 ч. 55 мин.
Адлер
12:42
1891 км.
1 д. 19 ч. 8 мин.
