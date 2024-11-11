Маршрут следования и продажа билетов
23:32
2 д. 12 ч. 34 мин.
12:06
45
Маршрут следования поезда 385Я Архангельск — Адлер на карте со всеми остановками
Расписание поезда Архангельск — Адлер с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Архангельск-Город
23:32
0 км.
0 ч. 0 мин.
Исакогорка
23:57
00:12
13 км.
0 ч. 25 мин.
Пермилово
02:03
02:05
105 км.
2 ч. 31 мин.
Обозерская
02:30
03:00
123 км.
2 ч. 58 мин.
Емца
03:38
03:40
164 км.
4 ч. 6 мин.
Шелекса
04:01
04:02
183 км.
4 ч. 29 мин.
Плесецкая
04:21
04:26
203 км.
4 ч. 49 мин.
Шалакуша
05:10
05:12
256 км.
5 ч. 38 мин.
Няндома
06:10
06:25
318 км.
6 ч. 38 мин.
Коноша 1
07:38
08:19
394 км.
8 ч. 6 мин.
Вожега
09:05
09:07
449 км.
9 ч. 33 мин.
Сухона
10:23
10:25
562 км.
10 ч. 51 мин.
Вологда 1
10:53
11:33
592 км.
11 ч. 21 мин.
Грязовец
12:18
12:20
632 км.
12 ч. 46 мин.
Данилов
13:45
14:19
709 км.
14 ч. 13 мин.
Ярославль
Главный
15:39
15:59
774 км.
16 ч. 7 мин.
Ростов
Ярославский
16:48
16:50
828 км.
17 ч. 16 мин.
Александров 1
19:04
19:06
926 км.
19 ч. 32 мин.
Рязань 2
00:07
00:30
1132 км.
1 д. 0 ч. 35 мин.
Мичуринск
Уральский
03:05
03:36
1331 км.
1 д. 3 ч. 33 мин.
Грязи
Воронежские
04:38
04:41
1389 км.
1 д. 5 ч. 6 мин.
Придача
Воронеж-Южный
06:45
06:49
1494 км.
1 д. 7 ч. 13 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
09:00
09:05
1569 км.
1 д. 9 ч. 28 мин.
Россошь
12:01
12:14
1657 км.
1 д. 12 ч. 29 мин.
Кутейниково
14:13
14:15
1759 км.
1 д. 14 ч. 41 мин.
Миллерово
15:10
15:12
1814 км.
1 д. 15 ч. 38 мин.
Каменская
16:28
16:30
1880 км.
1 д. 16 ч. 56 мин.
Лихая
16:54
17:09
1899 км.
1 д. 17 ч. 22 мин.
Зверево
17:35
17:37
1915 км.
1 д. 18 ч. 3 мин.
Сулин
17:57
17:59
1930 км.
1 д. 18 ч. 25 мин.
Шахтная
18:37
18:39
1948 км.
1 д. 19 ч. 5 мин.
Новочеркасск
20:10
20:12
1984 км.
1 д. 20 ч. 38 мин.
Ростов
Главный
21:13
21:38
2022 км.
1 д. 21 ч. 41 мин.
Тихорецкая
00:17
00:20
2177 км.
2 д. 0 ч. 45 мин.
Кавказская
01:28
02:00
2235 км.
2 д. 1 ч. 56 мин.
Армавир Туапсинский
Армавир-2
03:00
03:02
2297 км.
2 д. 3 ч. 28 мин.
Курганная
03:34
03:36
2337 км.
2 д. 4 ч. 2 мин.
Белореченская
04:29
05:04
2394 км.
2 д. 4 ч. 57 мин.
Хадыженская
06:12
06:14
2442 км.
2 д. 6 ч. 40 мин.
Туапсе
08:01
08:09
2491 км.
2 д. 8 ч. 29 мин.
Лазаревская
09:56
10:03
2518 км.
2 д. 10 ч. 24 мин.
Лоо
10:55
11:00
2550 км.
2 д. 11 ч. 23 мин.
Сочи
11:25
11:35
2566 км.
2 д. 11 ч. 53 мин.
Хоста
11:53
11:55
2579 км.
2 д. 12 ч. 21 мин.
Адлер
12:06
2587 км.
2 д. 12 ч. 34 мин.
Отзывы пассажиров о поезде:
Поезд хороший. Проводницы стараются и поддерживают чистоту на нужном уровне. Но в туалете была очень холодная вода. Прямо таки ледяная! Бррр…..
Поезд дальнего следования. Оборудован как полагается. Ехали 2 суток с комфортом и без претензий совсем. Начальник поезда проходил несколько раз интересовался как дела.
Очень много длинных остановок по 20-30 минут. Для тех кто курит нормально. Но я не курю и уже реально хотелось побыстрее доехать до дома.
Ночью поддувало с окна. Я так и не нашла откуда конкретно. Просто дуло холодом. Шторку невозможно было затянуть чтобы закрыть окно и не просыпаться от фонарей.
В Мичуринске завалились какие-то два алкаша, которые начали бузить. В Воронеже их сняла с поезда полиция. Как можно вот так напиваться, когда тебе нужно куда-то ехать??? Я не понимаю вообще.