Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 144М Смоленск — Мурманск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Смоленск — Мурманск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Смоленск
Центральный
19:35
0 км.
0 ч. 0 мин.
Ярцево
20:24
20:26
49 км.
0 ч. 49 мин.
Сафоново
20:55
20:58
86 км.
1 ч. 20 мин.
Вязьма
21:47
22:13
154 км.
2 ч. 12 мин.
Гагарин
23:01
23:04
211 км.
3 ч. 26 мин.
Москва
Белорусский Вокзал
01:27
01:39
375 км.
5 ч. 52 мин.
Лобня
02:21
02:23
402 км.
6 ч. 46 мин.
Александров 1
04:34
04:36
488 км.
8 ч. 59 мин.
Ростов
Ярославский
06:28
06:30
586 км.
10 ч. 53 мин.
Ярославль
Главный
07:24
07:34
640 км.
11 ч. 49 мин.
Данилов
08:50
09:24
705 км.
13 ч. 15 мин.
Грязовец
11:02
11:04
782 км.
15 ч. 27 мин.
Вологда 1
11:54
12:14
822 км.
16 ч. 19 мин.
Сухона
12:44
12:46
852 км.
17 ч. 9 мин.
Семигородняя
13:17
13:18
891 км.
17 ч. 42 мин.
Харовская
13:31
13:33
906 км.
17 ч. 56 мин.
Кадниковский
14:06
14:07
947 км.
18 ч. 31 мин.
Вожега
14:23
14:25
964 км.
18 ч. 48 мин.
Явенга
14:41
14:42
979 км.
19 ч. 6 мин.
Ерцево
15:03
15:04
1000 км.
19 ч. 28 мин.
Коноша 1
15:24
15:29
1021 км.
19 ч. 49 мин.
Вандыш
16:16
16:18
1060 км.
20 ч. 41 мин.
Няндома
17:04
17:19
1096 км.
21 ч. 29 мин.
Шалакуша
18:15
18:16
1158 км.
22 ч. 40 мин.
Лепша
18:32
18:33
1169 км.
22 ч. 57 мин.
Ивакша
18:45
18:46
1178 км.
23 ч. 10 мин.
Пукса
19:04
19:05
1199 км.
23 ч. 29 мин.
Плесецкая
19:17
19:22
1210 км.
23 ч. 42 мин.
Шелекса
19:37
19:39
1230 км.
1 д. 0 ч. 2 мин.
Емца
19:57
19:58
1249 км.
1 д. 0 ч. 22 мин.
Обозерская
20:34
21:23
1290 км.
1 д. 0 ч. 59 мин.
Кодино
22:04
22:06
1334 км.
1 д. 2 ч. 29 мин.
Мудьюга
22:24
22:25
1355 км.
1 д. 2 ч. 49 мин.
Глазаниха
22:40
22:41
1367 км.
1 д. 3 ч. 5 мин.
Вонгуда
23:01
23:04
1390 км.
1 д. 3 ч. 26 мин.
Пост 243км
23:10
23:11
1393 км.
1 д. 3 ч. 35 мин.
Поньга
23:38
23:40
1413 км.
1 д. 4 ч. 3 мин.
Остановочный пункт 205км
00:25
00:26
1427 км.
1 д. 4 ч. 50 мин.
Нименга
00:39
00:43
1436 км.
1 д. 5 ч. 4 мин.
Малошуйка
01:06
01:20
1444 км.
1 д. 5 ч. 31 мин.
Шунданец
01:35
01:36
1453 км.
1 д. 6 ч. 0 мин.
Куша
01:50
01:54
1465 км.
1 д. 6 ч. 15 мин.
Унежма
02:17
02:18
1486 км.
1 д. 6 ч. 42 мин.
Маленьга
02:35
02:45
1497 км.
1 д. 7 ч. 0 мин.
Нюхча
03:01
03:11
1508 км.
1 д. 7 ч. 26 мин.
Вирандозеро
03:35
03:37
1524 км.
1 д. 8 ч. 0 мин.
Колежма
03:59
04:01
1541 км.
1 д. 8 ч. 24 мин.
Тегозеро
04:19
04:20
1552 км.
1 д. 8 ч. 44 мин.
Сумский Посад
04:38
04:43
1562 км.
1 д. 9 ч. 3 мин.
Беломорск
05:42
06:03
1606 км.
1 д. 10 ч. 7 мин.
Кемь
07:08
07:42
1653 км.
1 д. 11 ч. 33 мин.
Кузема
08:34
08:35
1699 км.
1 д. 12 ч. 59 мин.
Энгозеро
09:24
09:26
1749 км.
1 д. 13 ч. 49 мин.
Амбарный
09:42
09:43
1765 км.
1 д. 14 ч. 7 мин.
Лоухи
10:22
10:27
1800 км.
1 д. 14 ч. 47 мин.
Чупа
10:51
10:54
1821 км.
1 д. 15 ч. 16 мин.
Княжая
12:05
12:07
1888 км.
1 д. 16 ч. 30 мин.
Кандалакша
13:07
13:32
1925 км.
1 д. 17 ч. 32 мин.
Полярные Зори
14:02
14:05
1948 км.
1 д. 18 ч. 27 мин.
Апатиты 1
14:53
15:03
1991 км.
1 д. 19 ч. 18 мин.
Имандра
15:37
15:38
2023 км.
1 д. 20 ч. 2 мин.
Оленегорск
16:17
16:27
2054 км.
1 д. 20 ч. 42 мин.
Кола
18:19
18:22
2138 км.
1 д. 22 ч. 44 мин.
Мурманск
18:40
2147 км.
1 д. 23 ч. 5 мин.
