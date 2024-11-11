Маршрут следования и продажа билетов
05:25
1 д. 2 ч. 18 мин.
07:43
26
Маршрут следования поезда 141Б Архангельск — Смоленск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Архангельск — Смоленск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Архангельск-Город
05:25
0 км.
0 ч. 0 мин.
Исакогорка
05:49
05:54
13 км.
0 ч. 24 мин.
Обозерская
08:17
08:47
122 км.
2 ч. 52 мин.
Плесецкая
09:44
09:49
204 км.
4 ч. 19 мин.
Няндома
11:17
11:32
320 км.
5 ч. 52 мин.
Коноша 1
12:40
12:45
396 км.
7 ч. 15 мин.
Ерцево
13:04
13:05
417 км.
7 ч. 39 мин.
Явенга
13:22
13:23
438 км.
7 ч. 57 мин.
Вожега
13:38
13:40
453 км.
8 ч. 13 мин.
Кадниковский
13:55
13:57
470 км.
8 ч. 30 мин.
Харовская
14:26
14:28
511 км.
9 ч. 1 мин.
Семигородняя
14:43
14:44
526 км.
9 ч. 18 мин.
Сухона
15:13
15:15
565 км.
9 ч. 48 мин.
Вологда 1
15:47
16:07
595 км.
10 ч. 22 мин.
Грязовец
16:53
16:57
635 км.
11 ч. 28 мин.
Данилов
18:18
18:55
712 км.
12 ч. 53 мин.
Ярославль
Главный
19:56
20:06
777 км.
14 ч. 31 мин.
Ростов
Ярославский
21:07
21:09
831 км.
15 ч. 42 мин.
Александров 1
22:41
22:43
929 км.
17 ч. 16 мин.
Лобня
00:37
00:39
1015 км.
19 ч. 12 мин.
Москва
Белорусский Вокзал
01:29
01:41
1042 км.
20 ч. 4 мин.
Гагарин
04:02
04:05
1206 км.
22 ч. 37 мин.
Вязьма
04:48
05:14
1263 км.
23 ч. 23 мин.
Сафоново
06:09
06:12
1331 км.
1 д. 0 ч. 44 мин.
Ярцево
06:44
06:46
1368 км.
1 д. 1 ч. 19 мин.
Смоленск
Центральный
07:43
1417 км.
1 д. 2 ч. 18 мин.
