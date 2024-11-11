Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 143Я Мурманск — Смоленск. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
Маршрут следования поезда 143Я Мурманск — Смоленск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Мурманск — Смоленск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Мурманск
06:15
0 км.
0 ч. 0 мин.
Кола
06:31
06:36
9 км.
0 ч. 16 мин.
Оленегорск
08:41
08:47
93 км.
2 ч. 26 мин.
Имандра
09:34
09:39
124 км.
3 ч. 19 мин.
Апатиты 1
10:12
10:22
156 км.
3 ч. 57 мин.
Полярные Зори
11:12
11:15
199 км.
4 ч. 57 мин.
Кандалакша
11:48
12:13
222 км.
5 ч. 33 мин.
Княжая
13:16
13:18
259 км.
7 ч. 1 мин.
Пояконда
13:52
13:53
291 км.
7 ч. 37 мин.
Полярный Круг
14:13
14:14
307 км.
7 ч. 58 мин.
Чупа
14:39
14:42
326 км.
8 ч. 24 мин.
Лоухи
15:09
15:14
347 км.
8 ч. 54 мин.
Амбарный
15:48
15:49
382 км.
9 ч. 33 мин.
Энгозеро
16:04
16:07
398 км.
9 ч. 49 мин.
Кузема
16:57
16:58
448 км.
10 ч. 42 мин.
Кемь
17:47
18:21
494 км.
11 ч. 32 мин.
Беломорск
19:16
19:30
541 км.
13 ч. 1 мин.
Сумский Посад
20:22
20:25
585 км.
14 ч. 7 мин.
Тегозеро
20:41
20:42
595 км.
14 ч. 26 мин.
Колежма
20:58
20:59
606 км.
14 ч. 43 мин.
Вирандозеро
21:22
21:24
623 км.
15 ч. 7 мин.
Нюхча
21:49
21:50
639 км.
15 ч. 34 мин.
Маленьга
22:04
22:09
650 км.
15 ч. 49 мин.
Унежма
22:27
22:29
661 км.
16 ч. 12 мин.
Куша
22:50
22:55
682 км.
16 ч. 35 мин.
Шунданец
23:08
23:09
694 км.
16 ч. 53 мин.
Малошуйка
23:22
23:36
703 км.
17 ч. 7 мин.
Нименга
23:55
23:57
711 км.
17 ч. 40 мин.
Остановочный пункт 205км
00:11
00:12
720 км.
17 ч. 56 мин.
Поньга
00:34
00:35
734 км.
18 ч. 19 мин.
Пост 243км
01:03
01:04
754 км.
18 ч. 48 мин.
Вонгуда
01:11
01:15
757 км.
18 ч. 56 мин.
Глазаниха
01:41
01:42
780 км.
19 ч. 26 мин.
Мудьюга
01:57
01:58
792 км.
19 ч. 42 мин.
Кодино
02:16
02:18
813 км.
20 ч. 1 мин.
Обозерская
02:55
04:06
857 км.
20 ч. 40 мин.
Емца
04:38
04:39
898 км.
22 ч. 23 мин.
Шелекса
04:57
04:59
917 км.
22 ч. 42 мин.
Плесецкая
05:16
05:21
937 км.
23 ч. 1 мин.
Пукса
05:33
05:34
948 км.
23 ч. 18 мин.
Ивакша
05:53
05:54
969 км.
23 ч. 38 мин.
Лепша
06:04
06:05
978 км.
23 ч. 49 мин.
Шалакуша
06:17
06:18
989 км.
1 д. 0 ч. 2 мин.
Няндома
07:16
07:31
1051 км.
1 д. 1 ч. 1 мин.
Вандыш
08:15
08:17
1087 км.
1 д. 2 ч. 0 мин.
Коноша 1
09:10
09:15
1126 км.
1 д. 2 ч. 55 мин.
Ерцево
09:41
09:44
1147 км.
1 д. 3 ч. 26 мин.
Явенга
10:04
10:07
1168 км.
1 д. 3 ч. 49 мин.
Вожега
10:24
10:27
1183 км.
1 д. 4 ч. 9 мин.
Кадниковский
10:44
10:47
1200 км.
1 д. 4 ч. 29 мин.
Харовская
11:24
11:27
1241 км.
1 д. 5 ч. 9 мин.
Семигородняя
11:44
11:46
1256 км.
1 д. 5 ч. 29 мин.
Сухона
12:23
12:26
1295 км.
1 д. 6 ч. 8 мин.
Вологда 1
13:01
13:58
1325 км.
1 д. 6 ч. 46 мин.
Грязовец
14:58
15:05
1365 км.
1 д. 8 ч. 43 мин.
Данилов
16:47
17:21
1442 км.
1 д. 10 ч. 32 мин.
Ярославль
Главный
18:50
20:06
1507 км.
1 д. 12 ч. 35 мин.
Ростов
Ярославский
21:07
21:09
1561 км.
1 д. 14 ч. 52 мин.
Александров 1
22:41
22:43
1659 км.
1 д. 16 ч. 26 мин.
Лобня
00:37
00:39
1745 км.
1 д. 18 ч. 22 мин.
Москва
Белорусский Вокзал
01:29
01:41
1772 км.
1 д. 19 ч. 14 мин.
Гагарин
04:02
04:05
1936 км.
1 д. 21 ч. 47 мин.
Вязьма
04:48
05:14
1993 км.
1 д. 22 ч. 33 мин.
Сафоново
06:09
06:12
2061 км.
1 д. 23 ч. 54 мин.
Ярцево
06:44
06:46
2098 км.
2 д. 0 ч. 29 мин.
Смоленск
Центральный
07:43
2147 км.
2 д. 1 ч. 28 мин.
