Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 147Я Кострома — Москва.
Маршрут следования поезда 147Я Кострома — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Кострома — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Кострома Новая
23:55
0 км.
0 ч. 0 мин.
Каримово
00:11
00:13
9 км.
0 ч. 16 мин.
Космынино
00:26
00:27
22 км.
0 ч. 31 мин.
Нерехта
00:44
00:49
41 км.
0 ч. 49 мин.
Бурмакино
01:07
01:09
55 км.
1 ч. 12 мин.
Лютово
01:22
01:24
68 км.
1 ч. 27 мин.
Ярославль
Пассажирский
01:45
01:53
87 км.
1 ч. 50 мин.
Ростов
Ярославский
02:37
02:39
139 км.
2 ч. 42 мин.
Москва
Ярославский Вокзал
05:43
329 км.
5 ч. 48 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
На мой взгляд нужно снижать стоимость билетов потому что комфорт так себе. Было очень душно ехать, у меня даже голова от этого разболелась. Не выспалась и сейчас весь день хожу как зомби.
Поезд приличный, чистый. Ехать не долго, поэтому надоесть не успело. Не поняла, почему у нас закончилась так быстро бумага и больше ее не вешали? Поддувало из окна, но это мелочи.
Обычный поезд, обычные вагоны, ничего сверх меры. Проводницы были какие-то замученные, как будто вторые сутки не спали. Делали все вяло и нехотя.
Что за фигня – когда садилась в поезд, у проводницы не было никакого терминала, а я не распечатывала электронный билет. Взяла только паспорт, думала по паспорту данныевведет и увидит на экране, что билет куплен. Как дура стояла еще минут 10 рылась в почте, чтобы показать ей то, что билет действительно куплен.
Офигеть сервис. Я два раза заказывала еду из вагона ресторана и ни разу мне ее не принесли. Проводницу видела за все время поездки те же 2 раза. Сидела голодная и злая, обслуживание нулевое! Цена билета зашкаливает. Я вообще не понимаю, почему мы терпим это отношение к себе.