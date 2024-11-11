Маршрут следования поезда 101Я Ярославль — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Ярославль — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Ярославль
Главный
06:55
0 км.
0 ч. 0 мин.
Ростов
Ярославский
07:33
07:35
54 км.
0 ч. 38 мин.
Берендеево
08:31
08:32
124 км.
1 ч. 36 мин.
Александров 1
08:53
08:54
153 км.
1 ч. 58 мин.
Сергиев Посад
09:26
09:28
189 км.
2 ч. 31 мин.
Москва
Ярославский Вокзал
10:22
254 км.
3 ч. 27 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 6
Поездка очень хорошо прошла. В бизнес вагоне было очень уютно и комфортно. Дополнительно еще кормят завтраком, что тоже положительно влияет на настроении пассажиров)))) Еще очень понравились сидения, которые можно откинуть. Ну прям кайф. Ездите в бизнесе не пожалеете
Поезд идеальный для меня! Тут тебе и телевизор и обслуживание и комфорт – все в одном поезде. Честно я не знаю что еще пожелать. Была бы массажистка там еще – я бы поселился жить в нем.
Не понравилось что в вагоне было немного шумновато. В наборе завтрака были тапочки и вода, и даже медицинская мазка (антиковидная;))))). Туалеты супер.
Ну как обычно – сам поезд ок, а вот нанотехнологии вырубаются и до самого Ярославля нет ни интернета ни вайфая.
Благодарю за прекрасную поездку!!!! Все прошло замечательно. Проводницы очень хорошие девушки, которые точно знают свое дело!
Аааааааатлишный поезд)))) Лайк однозначно. В первый раз ехала в такой роскоши по железной дороге.