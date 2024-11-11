Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 108Я Москва — Вологда на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Вологда с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва
Ярославский Вокзал
17:10
0 км.
0 ч. 0 мин.
Сергиев Посад
18:05
18:07
65 км.
0 ч. 55 мин.
Александров 1
18:34
18:36
101 км.
1 ч. 24 мин.
Ростов
Ярославский
19:47
19:49
199 км.
2 ч. 37 мин.
Ярославль
Главный
20:30
20:45
253 км.
3 ч. 20 мин.
Данилов
21:43
21:50
318 км.
4 ч. 33 мин.
Грязовец
23:05
23:06
395 км.
5 ч. 55 мин.
Вологда 1
23:46
435 км.
6 ч. 36 мин.
