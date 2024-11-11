Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 116Щ Москва — Архангельск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Архангельск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва
Ярославский Вокзал
20:35
0 км.
0 ч. 0 мин.
Сергиев Посад
21:39
21:41
65 км.
1 ч. 4 мин.
Александров 1
22:17
22:18
101 км.
1 ч. 42 мин.
Ярославль
Главный
00:36
01:06
253 км.
4 ч. 1 мин.
Данилов
02:14
02:48
318 км.
5 ч. 39 мин.
Грязовец
04:04
04:09
395 км.
7 ч. 29 мин.
Вологда 1
04:53
05:33
435 км.
8 ч. 18 мин.
Сухона
06:03
06:04
465 км.
9 ч. 28 мин.
Харовская
06:42
06:46
520 км.
10 ч. 7 мин.
Вожега
07:29
07:33
578 км.
10 ч. 54 мин.
Ерцево
08:01
08:10
614 км.
11 ч. 26 мин.
Коноша 1
08:29
08:46
635 км.
11 ч. 54 мин.
Мелентьевский
09:06
09:07
647 км.
12 ч. 31 мин.
Фоминская
09:22
09:23
658 км.
12 ч. 47 мин.
Вандыш
09:38
09:39
673 км.
13 ч. 3 мин.
Полоха
09:51
09:52
685 км.
13 ч. 16 мин.
Бурачиха
10:03
10:04
692 км.
13 ч. 28 мин.
Зеленый
10:14
10:15
699 км.
13 ч. 39 мин.
Няндома
10:27
10:42
708 км.
13 ч. 52 мин.
Шестиозерский
11:01
11:03
724 км.
14 ч. 26 мин.
Шожма
11:19
11:21
738 км.
14 ч. 44 мин.
Лельма
11:37
11:39
749 км.
15 ч. 2 мин.
Шалакуша
11:56
11:59
769 км.
15 ч. 21 мин.
Лепша
12:12
12:13
780 км.
15 ч. 37 мин.
Ивакша
12:24
12:27
789 км.
15 ч. 49 мин.
Тарза
12:38
12:39
798 км.
16 ч. 3 мин.
Пукса
12:52
12:57
811 км.
16 ч. 17 мин.
Плесецкая
13:08
13:23
822 км.
16 ч. 33 мин.
Шелекса
13:39
13:40
842 км.
17 ч. 4 мин.
Емца
13:57
14:09
861 км.
17 ч. 22 мин.
Летнеозерский
14:34
14:35
894 км.
17 ч. 59 мин.
Обозерская
14:48
15:28
902 км.
18 ч. 13 мин.
Пермилово
15:49
15:50
920 км.
19 ч. 14 мин.
Холмогорская
16:17
16:18
944 км.
19 ч. 42 мин.
Ломовое
16:44
16:45
966 км.
20 ч. 9 мин.
Тундра
17:02
17:03
982 км.
20 ч. 27 мин.
Исакогорка
17:39
17:54
1012 км.
21 ч. 4 мин.
Архангельск-Город
18:17
1025 км.
21 ч. 42 мин.
