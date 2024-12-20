Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 142Щ Смоленск — Архангельск.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года.
19:35
1 д. 3 ч. 53 мин.
23:28
33
Маршрут следования поезда 142Щ Смоленск — Архангельск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Смоленск — Архангельск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Смоленск
Центральный
19:35
0 км.
0 ч. 0 мин.
Ярцево
20:24
20:26
49 км.
0 ч. 49 мин.
Сафоново
20:55
20:58
86 км.
1 ч. 20 мин.
Вязьма
21:47
22:13
154 км.
2 ч. 12 мин.
Гагарин
23:01
23:04
211 км.
3 ч. 26 мин.
Москва
Белорусский Вокзал
01:27
01:39
375 км.
5 ч. 52 мин.
Лобня
02:21
02:23
402 км.
6 ч. 46 мин.
Александров 1
04:34
04:36
488 км.
8 ч. 59 мин.
Ростов
Ярославский
06:28
06:30
586 км.
10 ч. 53 мин.
Ярославль
Главный
07:24
07:34
640 км.
11 ч. 49 мин.
Данилов
08:50
09:24
705 км.
13 ч. 15 мин.
Грязовец
11:02
11:04
782 км.
15 ч. 27 мин.
Вологда 1
11:54
12:14
822 км.
16 ч. 19 мин.
Сухона
12:44
12:46
852 км.
17 ч. 9 мин.
Семигородняя
13:17
13:18
891 км.
17 ч. 42 мин.
Харовская
13:31
13:33
906 км.
17 ч. 56 мин.
Кадниковский
14:06
14:07
947 км.
18 ч. 31 мин.
Вожега
14:23
14:25
964 км.
18 ч. 48 мин.
Явенга
14:41
14:42
979 км.
19 ч. 6 мин.
Ерцево
15:03
15:04
1000 км.
19 ч. 28 мин.
Коноша 1
15:24
15:29
1021 км.
19 ч. 49 мин.
Вандыш
16:16
16:18
1060 км.
20 ч. 41 мин.
Няндома
17:04
17:19
1096 км.
21 ч. 29 мин.
Шалакуша
18:15
18:16
1158 км.
22 ч. 40 мин.
Лепша
18:32
18:33
1169 км.
22 ч. 57 мин.
Ивакша
18:45
18:46
1178 км.
23 ч. 10 мин.
Пукса
19:04
19:05
1199 км.
23 ч. 29 мин.
Плесецкая
19:17
19:22
1210 км.
23 ч. 42 мин.
Шелекса
19:37
19:39
1230 км.
1 д. 0 ч. 2 мин.
Емца
19:57
19:58
1249 км.
1 д. 0 ч. 22 мин.
Обозерская
20:34
21:04
1290 км.
1 д. 0 ч. 59 мин.
Исакогорка
23:01
23:06
1399 км.
1 д. 3 ч. 26 мин.
Архангельск-Город
23:28
1412 км.
1 д. 3 ч. 53 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Смоленск → Архангельск Распечатать расписание поезда