Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 607М Ярославль — Санкт-Петербург.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
16:43
16 ч. 10 мин.
08:53
27
Маршрут следования поезда 607М Ярославль — Санкт-Петербург на карте со всеми остановками
Расписание поезда Ярославль — Санкт-Петербург с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Ярославль
Главный
16:43
0 км.
0 ч. 0 мин.
Рыбинск
Пассажирский
18:17
18:32
75 км.
1 ч. 34 мин.
Тихменево
18:52
18:54
88 км.
2 ч. 9 мин.
Волга
19:16
19:18
101 км.
2 ч. 33 мин.
Шестихино
19:33
19:36
111 км.
2 ч. 50 мин.
Некоуз
19:51
19:53
122 км.
3 ч. 8 мин.
Родионово
20:22
20:33
149 км.
3 ч. 39 мин.
Пищалкино
20:52
20:54
164 км.
4 ч. 9 мин.
Сонково
21:13
22:20
176 км.
4 ч. 30 мин.
Бежецк
22:46
22:50
203 км.
6 ч. 3 мин.
Шишково
23:04
23:06
216 км.
6 ч. 21 мин.
Викторово
23:19
23:21
225 км.
6 ч. 36 мин.
Сидорково
23:35
23:37
240 км.
6 ч. 52 мин.
Максатиха
23:48
23:53
251 км.
7 ч. 5 мин.
Малышево
00:08
00:24
265 км.
7 ч. 25 мин.
Брусово
00:38
00:42
277 км.
7 ч. 55 мин.
Еремково
00:55
01:10
285 км.
8 ч. 12 мин.
Удомля
01:25
01:30
300 км.
8 ч. 42 мин.
Гриблянка
01:48
01:50
314 км.
9 ч. 5 мин.
Мста
02:07
02:10
328 км.
9 ч. 24 мин.
Кафтино
02:24
02:26
341 км.
9 ч. 41 мин.
Медведево
02:45
03:00
353 км.
10 ч. 2 мин.
Бологое-Московское
03:10
03:48
356 км.
10 ч. 27 мин.
Угловка
04:26
04:27
406 км.
11 ч. 43 мин.
Окуловка
04:42
04:43
425 км.
11 ч. 59 мин.
Малая Вишера
05:34
05:35
506 км.
12 ч. 51 мин.
Санкт-Петербург
Московский Вокзал
08:53
666 км.
16 ч. 10 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Вагон современный, уютный, чистый, есть биотуалет и душ) Сама поездка оставила наилучшие впечатления, проводник нашего вагона Якимчук Нина просто замечательная, добрая, создала домашнюю атмосферу, внимательная, находила со всеми пассажирами общий язык, мы были в восхищении от неё! Отличный человек и работник! Однозначно можно рекомендовать поездки на данном поезде.
Неудачная поездка. Проводникам постоянно приходилось подсказывать, чтобы включили кондиционер. Верхние полки не поднимаются, для поступления охлажденного воздуха на нижние полки, из-за этого верхние пассажиры мерзнут, нижние мучаются от жары.
Стол в купе длинный не удобный, нет места в купе для хранения умывальных принадлежностей, не оборудованы рундуками, при уборке проводник шваброй зацепляет чистые вещи, туалет маленький неудобный, шум от смывной системы разноситься на весь вагон, кран постоянно бежит, не работают датчики закрытия туалета. Электроники много, но по нормальному не работает.
Народ никогда не пользуйтесь ржд, а если и пользуетесь, то берите только купе. Ехал в плацкарте чуть не помер от вони, духота жесткая окна закрыты. Говорят, что включат кондиционер, конечно, он просто не работает. Это очень грустно видеть такое в наше время.
С моим ростом (187) спать невозможно, ноги торчат в проходе. В общем лучше переплатить и лететь/ ехать в купе чем задыхаться от смрада в плаце. А еще в билете указана еда, не обольщайтесь это говорят про вагон ресторан. Кормить не будут. Я такого больше не потерплю.