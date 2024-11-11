Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 118М Москва — Архангельск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Архангельск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва
Ярославский Вокзал
20:35
0 км.
0 ч. 0 мин.
Сергиев Посад
21:39
21:41
65 км.
1 ч. 4 мин.
Александров 1
22:17
22:18
101 км.
1 ч. 42 мин.
Ярославль
Главный
00:19
00:49
253 км.
3 ч. 44 мин.
Данилов
01:57
02:31
318 км.
5 ч. 22 мин.
Грязовец
03:54
03:59
395 км.
7 ч. 19 мин.
Вологда 1
04:43
05:23
435 км.
8 ч. 8 мин.
Сухона
05:53
05:54
465 км.
9 ч. 18 мин.
Харовская
06:35
06:40
520 км.
10 ч. 0 мин.
Вожега
07:24
07:29
578 км.
10 ч. 49 мин.
Ерцево
07:57
08:07
614 км.
11 ч. 22 мин.
Коноша 1
08:26
08:46
635 км.
11 ч. 51 мин.
Мелентьевский
09:06
09:07
647 км.
12 ч. 31 мин.
Фоминская
09:22
09:23
658 км.
12 ч. 47 мин.
Вандыш
09:38
09:39
673 км.
13 ч. 3 мин.
Полоха
09:51
09:52
685 км.
13 ч. 16 мин.
Бурачиха
10:03
10:04
692 км.
13 ч. 28 мин.
Зеленый
10:14
10:15
699 км.
13 ч. 39 мин.
Няндома
10:27
10:42
708 км.
13 ч. 52 мин.
Шестиозерский
11:01
11:03
724 км.
14 ч. 26 мин.
Шожма
11:19
11:21
738 км.
14 ч. 44 мин.
Лельма
11:37
11:39
749 км.
15 ч. 2 мин.
Шалакуша
11:56
11:59
769 км.
15 ч. 21 мин.
Лепша
12:12
12:13
780 км.
15 ч. 37 мин.
Ивакша
12:24
12:27
789 км.
15 ч. 49 мин.
Пукса
12:52
12:57
810 км.
16 ч. 17 мин.
Плесецкая
13:08
13:23
821 км.
16 ч. 33 мин.
Шелекса
13:39
13:40
841 км.
17 ч. 4 мин.
Емца
13:57
14:09
860 км.
17 ч. 22 мин.
Летнеозерский
14:34
14:35
893 км.
17 ч. 59 мин.
Обозерская
14:48
15:28
901 км.
18 ч. 13 мин.
Пермилово
15:49
15:50
919 км.
19 ч. 14 мин.
Холмогорская
16:17
16:18
943 км.
19 ч. 42 мин.
Ломовое
16:44
16:45
965 км.
20 ч. 9 мин.
Тундра
17:02
17:03
981 км.
20 ч. 27 мин.
Исакогорка
17:39
17:49
1011 км.
21 ч. 4 мин.
Архангельск-Город
18:12
1024 км.
21 ч. 37 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 6
Что мне понравилось? Время отправления и отношение персонала. Очень вежливые и услужливые пассажиры. Что НЕ понравилось? До сих пор в купе не было РОЗЕТОК! Ну ребята, ну когда вы приведете в порядок поезд наконец-таки?
Считаю что это один из лучших поездов в своем направлении. Очень хотел бы, чтобы в ближайшее время многие поезда РЖД стали такими же. Новые вагоны, идеально обученный персонал. Одно удовольствие.
Поезд отличный, но вот если бы сделали поменьше остановок – то еще лучше было бы.
Все понравилось кроме 2 вещей: Цены и скорости. Ну уж больно как-то дорого и медленно поезд тащится. Как черепаха, никаких других аналогий не могу придумать.
Спасибо за идеальную поездку!!!!! Мне понравилось буквально ВСЕ, что было!! И еда, и обслуживание и все-все-все остальное!
Поезд чистый и современный. Что ни говори, а даже менее комфортный но новый сильно лучше более комфортного но старого.