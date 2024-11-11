21:35
20 ч. 55 мин.
18:30
17
Маршрут следования поезда 246Щ Москва — Архангельск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Архангельск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва
Ярославский Вокзал
21:35
0 км.
0 ч. 0 мин.
Ростов
Ярославский
00:37
00:39
190 км.
3 ч. 2 мин.
Ярославль
Главный
01:25
02:00
244 км.
3 ч. 50 мин.
Данилов
03:09
03:49
309 км.
5 ч. 34 мин.
Грязовец
05:17
05:19
386 км.
7 ч. 42 мин.
Вологда 1
06:05
06:25
426 км.
8 ч. 30 мин.
Сухона
06:57
06:59
456 км.
9 ч. 22 мин.
Харовская
07:42
07:44
511 км.
10 ч. 7 мин.
Вожега
08:31
08:33
569 км.
10 ч. 56 мин.
Коноша 1
09:27
09:37
624 км.
11 ч. 52 мин.
Няндома
11:21
11:36
700 км.
13 ч. 46 мин.
Шалакуша
12:48
12:50
762 км.
15 ч. 13 мин.
Плесецкая
13:45
13:49
815 км.
16 ч. 10 мин.
Обозерская
15:01
15:31
897 км.
17 ч. 26 мин.
Пермилово
15:52
15:54
915 км.
18 ч. 17 мин.
Исакогорка
18:02
18:07
1007 км.
20 ч. 27 мин.
Архангельск-Город
18:30
1020 км.
20 ч. 55 мин.
