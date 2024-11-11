19:36
15 ч. 7 мин.
10:43
19
Маршрут следования поезда 045А Санкт-Петербург — Иваново на карте со всеми остановками
Расписание поезда Санкт-Петербург — Иваново с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Санкт-Петербург
Московский Вокзал
19:36
0 км.
0 ч. 0 мин.
Чудово-Московское
21:14
21:15
116 км.
1 ч. 38 мин.
Малая Вишера
22:21
22:22
159 км.
2 ч. 45 мин.
Окуловка
23:12
23:13
240 км.
3 ч. 36 мин.
Угловка
23:27
23:28
259 км.
3 ч. 51 мин.
Бологое-Московское
00:01
00:50
309 км.
4 ч. 25 мин.
Кафтино
01:17
01:19
324 км.
5 ч. 41 мин.
Гриблянка
01:46
01:48
351 км.
6 ч. 10 мин.
Удомля
02:03
02:05
365 км.
6 ч. 27 мин.
Максатиха
02:45
02:47
416 км.
7 ч. 9 мин.
Бежецк
03:28
03:30
465 км.
7 ч. 52 мин.
Сонково
04:30
05:05
492 км.
8 ч. 54 мин.
Волга
06:07
06:09
568 км.
10 ч. 31 мин.
Рыбинск
Пассажирский
06:38
06:43
595 км.
11 ч. 2 мин.
Ярославль
Главный
07:56
08:10
670 км.
12 ч. 20 мин.
Нерехта
09:06
09:08
716 км.
13 ч. 30 мин.
Фурманов
09:54
09:56
757 км.
14 ч. 18 мин.
Ермолино
10:18
10:19
775 км.
14 ч. 42 мин.
Иваново
10:43
793 км.
15 ч. 7 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Санкт-Петербург → Иваново Распечатать расписание поезда
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Сам поезд хороший, проводники тоже. Но по время езды из вентиляции постоянно веяло отработанным топливом, как будто кто-то периодически выхлопную трубу с вентиляцией соединял. Проводники сказали, что это просто ветер так дует и они ничего не могут с этим поделать.
Добрый день. Хочу рассказать о нашей поездке 13.07.2021. Было тепло, но ночью даже как-то поддувало. Хотя в вагоне показывало аж 25 градусов, по ощущениям было все 18. Но во остальном проблем с поездкой не возникало.
Спасибо проводнице 4 вагона за добросовестное выполнение своей работы. Ехал в этом поезде 14.09.2021 и нисколько не пожалел.
Привет! После поездки на этом поезде остались только положительные впечатления! Спасибо большое за ваш труд и чистоту, которая была в вагонах и туалете! Очень рекомендую!
Вагоны новые, стоят биотуалеты, проводники улыбаются и всегда помогут, если возникает какой-то вопрос, который нужно решить. Я была просто в ВОСТОРГЕ от этого поезда! Да, билеты не самые дешевые, но они однозначно стоят того! Светло, уютно, просто шик и блеск.