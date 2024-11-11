Маршрут следования поезда 516С Адлер — Череповец на карте со всеми остановками
Расписание поезда Адлер — Череповец с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Адлер
18:59
0 км.
0 ч. 0 мин.
Хоста
19:10
19:12
8 км.
0 ч. 11 мин.
Сочи
19:32
19:36
21 км.
0 ч. 33 мин.
Лоо
20:00
20:02
37 км.
1 ч. 1 мин.
Лазаревская
20:44
20:46
69 км.
1 ч. 45 мин.
Туапсе
21:25
21:42
96 км.
2 ч. 26 мин.
Хадыженская
23:14
23:16
145 км.
4 ч. 15 мин.
Белореченская
01:20
01:59
193 км.
6 ч. 21 мин.
Курганная
03:33
03:37
250 км.
8 ч. 34 мин.
Армавир Туапсинский
Армавир-2
04:13
04:15
290 км.
9 ч. 14 мин.
Кавказская
05:13
05:46
352 км.
10 ч. 14 мин.
Тихорецкая
06:50
06:56
410 км.
11 ч. 51 мин.
Ростов
Главный
10:27
11:12
565 км.
15 ч. 28 мин.
Новочеркасск
12:07
12:09
603 км.
17 ч. 8 мин.
Шахтная
13:02
13:04
639 км.
18 ч. 3 мин.
Сулин
13:42
13:44
657 км.
18 ч. 43 мин.
Зверево
14:04
14:11
672 км.
19 ч. 5 мин.
Лихая
14:45
15:27
688 км.
19 ч. 46 мин.
Каменская
15:55
16:04
707 км.
20 ч. 56 мин.
Миллерово
17:16
17:18
773 км.
22 ч. 17 мин.
Кутейниково
18:12
18:14
828 км.
23 ч. 13 мин.
Россошь
19:48
20:20
930 км.
1 д. 0 ч. 49 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
22:00
22:16
1018 км.
1 д. 3 ч. 1 мин.
Придача
Воронеж-Южный
23:23
23:27
1093 км.
1 д. 4 ч. 24 мин.
Грязи
Воронежские
01:32
01:35
1198 км.
1 д. 6 ч. 33 мин.
Мичуринск
Уральский
02:32
03:07
1256 км.
1 д. 7 ч. 33 мин.
Рязань 2
05:40
06:06
1455 км.
1 д. 10 ч. 41 мин.
Александров 1
12:08
12:10
1661 км.
1 д. 17 ч. 9 мин.
Ростов
Ярославский
13:57
13:59
1759 км.
1 д. 18 ч. 58 мин.
Ярославль
Главный
15:01
15:31
1813 км.
1 д. 20 ч. 2 мин.
Данилов
16:29
17:03
1878 км.
1 д. 21 ч. 30 мин.
Грязовец
18:35
18:37
1955 км.
1 д. 23 ч. 36 мин.
Вологда 1
19:26
19:46
1995 км.
2 д. 0 ч. 27 мин.
Кипелово
20:54
20:56
2037 км.
2 д. 1 ч. 55 мин.
Чебсара
21:16
21:18
2055 км.
2 д. 2 ч. 17 мин.
Шексна
21:36
21:41
2072 км.
2 д. 2 ч. 37 мин.
Череповец 1
22:20
2106 км.
2 д. 3 ч. 21 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
В целом я осталась довольна поездом. У нас в вагоне был хорошо работающий кондицонер. Иногда даже черезчур холодно становилось от его работы. Был полноценный чистый биотуалет. В общем огонь.
Спасибо за хорошую поездку от начала и до самого конца! Очень приятная проводница Ксения и ее помощница всю дорогу заботились о пассажирах на 5+.
Почему при покупке билета меня заверяли, что кондиционер будет, а по факту в вагоне не было установлено кондиционера???
Поезд не скоростной, но ехать на нем было одно удовольствие. Конечно, было много станцией, где поезд стоял долго. Проводница была вежливой девушкой.
Раздражал персонал, который невозможно было найти на месте. Несколько раз нужно было обратиться к проводнице – и ее не было на месте.