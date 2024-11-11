Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 516Я Череповец — Адлер. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
Маршрут следования поезда 516Я Череповец — Адлер на карте со всеми остановками
Расписание поезда Череповец — Адлер с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Череповец 1
07:10
0 км.
0 ч. 0 мин.
Шексна
07:47
07:52
34 км.
0 ч. 37 мин.
Чебсара
08:12
08:15
51 км.
1 ч. 2 мин.
Кипелово
08:39
08:42
69 км.
1 ч. 29 мин.
Вологда 1
10:14
10:55
111 км.
3 ч. 4 мин.
Грязовец
11:52
11:54
151 км.
4 ч. 42 мин.
Пречистое
12:57
12:59
203 км.
5 ч. 47 мин.
Данилов
13:38
14:12
230 км.
6 ч. 28 мин.
Ярославль
Главный
15:15
15:59
295 км.
8 ч. 5 мин.
Ростов
Ярославский
16:48
16:50
349 км.
9 ч. 38 мин.
Александров 1
18:56
18:58
447 км.
11 ч. 46 мин.
Рязань 2
00:07
00:30
653 км.
16 ч. 57 мин.
Мичуринск
Уральский
03:05
03:36
852 км.
19 ч. 55 мин.
Грязи
Воронежские
04:38
04:41
910 км.
21 ч. 28 мин.
Придача
Воронеж-Южный
06:45
06:49
1015 км.
23 ч. 35 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
09:00
09:05
1090 км.
1 д. 1 ч. 50 мин.
Россошь
12:01
12:14
1178 км.
1 д. 4 ч. 51 мин.
Кутейниково
14:13
14:15
1280 км.
1 д. 7 ч. 3 мин.
Миллерово
15:10
15:12
1335 км.
1 д. 8 ч. 0 мин.
Каменская
16:28
16:30
1401 км.
1 д. 9 ч. 18 мин.
Лихая
16:54
17:09
1420 км.
1 д. 9 ч. 44 мин.
Зверево
17:35
17:37
1436 км.
1 д. 10 ч. 25 мин.
Сулин
17:57
17:59
1451 км.
1 д. 10 ч. 47 мин.
Шахтная
18:37
18:39
1469 км.
1 д. 11 ч. 27 мин.
Новочеркасск
20:10
20:12
1505 км.
1 д. 13 ч. 0 мин.
Ростов
Главный
21:13
21:38
1543 км.
1 д. 14 ч. 3 мин.
Тихорецкая
00:17
00:20
1698 км.
1 д. 17 ч. 7 мин.
Кавказская
01:28
02:00
1756 км.
1 д. 18 ч. 18 мин.
Армавир Туапсинский
Армавир-2
03:00
03:02
1818 км.
1 д. 19 ч. 50 мин.
Курганная
03:34
03:36
1858 км.
1 д. 20 ч. 24 мин.
Белореченская
04:29
05:04
1915 км.
1 д. 21 ч. 19 мин.
Хадыженская
06:12
06:14
1963 км.
1 д. 23 ч. 2 мин.
Туапсе
08:01
08:09
2012 км.
2 д. 0 ч. 51 мин.
Лазаревская
09:56
10:03
2039 км.
2 д. 2 ч. 46 мин.
Лоо
10:55
11:00
2071 км.
2 д. 3 ч. 45 мин.
Сочи
11:25
11:35
2087 км.
2 д. 4 ч. 15 мин.
Хоста
11:53
11:55
2100 км.
2 д. 4 ч. 43 мин.
Адлер
12:06
2108 км.
2 д. 4 ч. 56 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Туалет обычный, не био. Это было основное неудобство, так как его постоянно закрывали на станциях и потом собиралась очередь.
Никогда не берите крайние места, особенно если они расположены рядом с туалетами. Ну невозможно ехать и спать, когда кто-то постоянно туда сюда ходит и смывает. А также дверью хлопает.
Когда зашли в купе – все первым делом решила протереть влажными салфетками и я просто обомлела от того, сколько на них осталось грязи!!!!! Жуть! Салфетки были буквально черными.
У нас в вагоне очень редко убирались. За всю поездку я один раз только видела чтобы наша проводница ходила с веником и совком в руках. Хотя насколько я знаю у них по регламенту нужно чуть ли не каждые 4 часа все протирать и подметать!!!!
Спасибо за поездку. Все было более-менее. Если бы не храпящий сосед – то можно было бы сказать. Что поездка удалась. Багодаю.