Маршрут следования и продажа билетов
23:20
1 д. 0 ч. 9 мин.
23:29
Маршрут следования поезда 242М Великий Устюг — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Великий Устюг — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Великий Устюг
23:20
0 км.
0 ч. 0 мин.
Коноша 1
07:13
08:13
327 км.
7 ч. 53 мин.
Вологда 1
11:50
12:20
524 км.
12 ч. 30 мин.
Данилов
15:00
16:00
638 км.
15 ч. 40 мин.
Ярославль
Главный
17:30
18:45
703 км.
18 ч. 10 мин.
Москва
Ярославский Вокзал
23:29
947 км.
1 д. 0 ч. 9 мин.
