Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 105Я Ярославль — Москва. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 11 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
Маршрут следования поезда 105Я Ярославль — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Ярославль — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Ярославль
Главный
19:31
0 км.
0 ч. 0 мин.
Ростов
Ярославский
20:11
20:13
54 км.
0 ч. 40 мин.
Берендеево
21:06
21:07
124 км.
1 ч. 35 мин.
Александров 1
21:29
21:30
153 км.
1 ч. 58 мин.
Сергиев Посад
22:02
22:04
189 км.
2 ч. 31 мин.
Москва
Ярославский Вокзал
22:58
254 км.
3 ч. 27 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Ярославль → Москва Распечатать расписание поезда
Отзывы пассажиров о поезде: 6
Брала себе специально бизнес! Было прохладно и я попросила плед. И что вы думаете!? Никто его не принес. Проводник был очень невнимательным и такое ощущение, что летал в облаках.
Россия есть Россия. В стране ковид, пандемия. А пассажиры как ездят на всех местах рядом друг с другом, так и ездят. Никакой тебе социальной дистанции и т.п.
Было не очень приятно что во время поездки не работал вайфай в поезде. По скорости этому поезду нет равных. Очень быстро едет
Добрый день. Поезд нормальный, но ощущалась какая-то непонятная вибрация по ходу поездки. В прошлый раз когда ездили на нем такого не было. Поэтому я подозреваю что было что-то не так с вагоном.
Условия поездки очень комфортные. Поезд довольно хороший. Но почему-то не мог войти в интернет через вайфай. Его ловило, но не впускало. Через 20 минут бросил тщетные попытки.
Хороший и быстрый поезд! Рекомендую!