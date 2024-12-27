Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 266Я Ярославль — Санкт-Петербург.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года.
17:55
16 ч. 15 мин.
10:10
10
Маршрут следования поезда 266Я Ярославль — Санкт-Петербург на карте со всеми остановками
Расписание поезда Ярославль — Санкт-Петербург с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Ярославль
Главный
17:55
0 км.
0 ч. 0 мин.
Вологда 1
22:28
22:48
175 км.
4 ч. 33 мин.
Шексна
00:35
00:37
252 км.
6 ч. 40 мин.
Череповец 1
01:17
01:32
286 км.
7 ч. 22 мин.
Суда
02:02
02:04
307 км.
8 ч. 7 мин.
Бабаево
03:40
04:14
401 км.
9 ч. 45 мин.
Подборовье
05:11
05:13
454 км.
11 ч. 16 мин.
Тихвин
06:43
06:45
541 км.
12 ч. 48 мин.
Волховстрой 1
07:52
07:54
615 км.
13 ч. 57 мин.
Санкт-Петербург
Московский Вокзал
10:10
723 км.
16 ч. 15 мин.
