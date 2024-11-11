Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 232Х Москва — Кострома. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
Маршрут следования поезда 232Х Москва — Кострома на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Кострома с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва
Ярославский Вокзал
01:30
0 км.
0 ч. 0 мин.
Ростов
Ярославский
04:55
04:57
190 км.
3 ч. 25 мин.
Ярославль
Пассажирский
05:53
05:58
242 км.
4 ч. 23 мин.
Лютово
06:17
06:19
261 км.
4 ч. 47 мин.
Бурмакино
06:56
06:58
274 км.
5 ч. 26 мин.
Нерехта
07:17
07:20
288 км.
5 ч. 47 мин.
Космынино
07:42
07:44
307 км.
6 ч. 12 мин.
Каримово
07:58
08:00
320 км.
6 ч. 28 мин.
Кострома Новая
08:15
329 км.
6 ч. 45 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Москва → Кострома Распечатать расписание поезда
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Очень хороший поезд, едет быстро и всегда без проблем в дороге приезжает вовремя. Биотулаета нет это минус. Но ехать не так далеко, так что все нормально.
Хороший поезд, часто езжу из Ярославля в Москву по работе и обратно. Всегда приветливые проводницы и без проблем проходят все поездки.
Хороший поезд, часто езжу из Ярославля в Москву по работе и обратно. Всегда приветливые проводницы и без проблем проходят все поездки.
Если вы не желаете супер комфорта, то вам этот состав подойдет вполне нормально. Если же вы привыкли к роскоши и плавности хода, это точно не про этот поезд. 2 розетки на вагон, работают и на том спасибо.
Уже много раз на нем ездила от родителей в столицу и всегда попадались очень хорошие проводницы. Или это особенность этого поезда, или просто мне так везло? В общем и целом ехать можно и внутри довольно чисто всегда.