Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 141Я Архангельск — Смоленск.
05:25
1 д. 2 ч. 18 мин.
07:43
18
Маршрут следования поезда 141Я Архангельск — Смоленск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Архангельск — Смоленск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Архангельск-Город
05:25
0 км.
0 ч. 0 мин.
Исакогорка
05:49
05:54
13 км.
0 ч. 24 мин.
Обозерская
08:17
08:47
122 км.
2 ч. 52 мин.
Плесецкая
09:54
09:59
204 км.
4 ч. 29 мин.
Няндома
11:35
11:50
320 км.
6 ч. 10 мин.
Коноша 1
13:02
13:08
396 км.
7 ч. 37 мин.
Вологда 1
15:52
16:11
593 км.
10 ч. 27 мин.
Грязовец
16:55
16:57
633 км.
11 ч. 30 мин.
Данилов
18:18
18:52
710 км.
12 ч. 53 мин.
Ярославль
Главный
19:57
20:07
775 км.
14 ч. 32 мин.
Ростов
Ярославский
21:06
21:08
829 км.
15 ч. 41 мин.
Александров 1
22:33
22:35
927 км.
17 ч. 8 мин.
Москва
Белорусский Вокзал
01:29
01:41
1025 км.
20 ч. 4 мин.
Гагарин
03:56
03:59
1189 км.
22 ч. 31 мин.
Вязьма
04:41
05:07
1246 км.
23 ч. 16 мин.
Сафоново
06:11
06:14
1314 км.
1 д. 0 ч. 46 мин.
Ярцево
06:44
06:46
1351 км.
1 д. 1 ч. 19 мин.
Смоленск
Центральный
07:43
1400 км.
1 д. 2 ч. 18 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Архангельск → Смоленск Распечатать расписание поезда