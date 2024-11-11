Маршрут следования поезда 177Я Кострома — Воронеж
Маршрут следования поезда 177Я Кострома — Воронеж на карте со всеми остановками
Расписание поезда Кострома — Воронеж с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Кострома Новая
19:50
0 км.
0 ч. 0 мин.
Нерехта
20:38
20:42
41 км.
0 ч. 48 мин.
Ярославль
Пассажирский
21:25
21:27
84 км.
1 ч. 35 мин.
Александров 1
23:13
23:15
235 км.
3 ч. 23 мин.
Рязань 2
04:20
04:46
441 км.
8 ч. 30 мин.
Мичуринск
Воронежский
08:04
08:16
639 км.
12 ч. 14 мин.
Грязи
Воронежские
09:10
09:32
695 км.
13 ч. 20 мин.
Воронеж 1
11:10
798 км.
15 ч. 20 мин.
