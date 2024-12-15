Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 744Я Москва — Кострома на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Кострома с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва
Ярославский Вокзал
14:55
0 км.
0 ч. 0 мин.
Ростов
Ярославский
17:16
17:18
190 км.
2 ч. 21 мин.
Ярославль
Пассажирский
17:52
17:55
242 км.
2 ч. 57 мин.
Нерехта
18:27
18:29
285 км.
3 ч. 32 мин.
Кострома Новая
19:02
326 км.
4 ч. 7 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Москва → Кострома Распечатать расписание поезда