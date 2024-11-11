Маршрут следования и продажа билетов
18:50
2 д. 1 ч. 54 мин.
20:44
43
Маршрут следования поезда 188С Новороссийск — Архангельск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Новороссийск — Архангельск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Новороссийск
18:50
0 км.
0 ч. 0 мин.
Тоннельная
Северо-Кавказская
19:19
19:24
14 км.
0 ч. 29 мин.
Крымская
19:57
20:02
42 км.
1 ч. 7 мин.
Протока
20:52
20:54
79 км.
2 ч. 2 мин.
Полтавская
21:12
21:14
92 км.
2 ч. 22 мин.
Тимашевская
22:20
22:25
156 км.
3 ч. 30 мин.
Брюховецкая
22:50
22:52
175 км.
4 ч. 0 мин.
Каневская
23:19
23:21
207 км.
4 ч. 29 мин.
Староминская-Тимашевск
00:12
00:14
254 км.
5 ч. 22 мин.
Ростов
Главный
01:41
02:01
345 км.
6 ч. 51 мин.
Новочеркасск
02:59
03:01
383 км.
8 ч. 9 мин.
Шахтная
03:39
03:41
419 км.
8 ч. 49 мин.
Сулин
04:13
04:15
437 км.
9 ч. 23 мин.
Лихая
05:03
05:32
468 км.
10 ч. 13 мин.
Каменская
05:59
06:01
487 км.
11 ч. 9 мин.
Миллерово
06:54
06:56
553 км.
12 ч. 4 мин.
Кутейниково
07:50
07:52
608 км.
13 ч. 0 мин.
Зайцевка
08:30
08:32
645 км.
13 ч. 40 мин.
Россошь
09:34
09:50
710 км.
14 ч. 44 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
11:25
11:30
798 км.
16 ч. 35 мин.
Придача
Воронеж-Южный
13:59
14:03
873 км.
19 ч. 9 мин.
Грязи
Воронежские
17:10
17:48
978 км.
22 ч. 20 мин.
Мичуринск
Воронежский
18:47
18:52
1034 км.
23 ч. 57 мин.
Богоявленск
19:38
19:40
1074 км.
1 д. 0 ч. 48 мин.
Рязань 2
22:21
22:47
1232 км.
1 д. 3 ч. 31 мин.
Александров 1
03:10
03:12
1438 км.
1 д. 8 ч. 20 мин.
Ростов
Ярославский
04:36
04:38
1536 км.
1 д. 9 ч. 46 мин.
Ярославль
Главный
05:25
05:35
1590 км.
1 д. 10 ч. 35 мин.
Данилов
06:50
07:30
1655 км.
1 д. 12 ч. 0 мин.
Грязовец
09:05
09:09
1732 км.
1 д. 14 ч. 15 мин.
Вологда 1
09:57
10:15
1772 км.
1 д. 15 ч. 7 мин.
Сухона
10:43
10:45
1802 км.
1 д. 15 ч. 53 мин.
Харовская
11:21
11:23
1857 км.
1 д. 16 ч. 31 мин.
Вожега
12:06
12:08
1915 км.
1 д. 17 ч. 16 мин.
Коноша 1
12:57
13:07
1970 км.
1 д. 18 ч. 7 мин.
Няндома
14:16
14:31
2046 км.
1 д. 19 ч. 26 мин.
Шалакуша
15:22
15:23
2108 км.
1 д. 20 ч. 32 мин.
Плесецкая
16:04
16:09
2161 км.
1 д. 21 ч. 14 мин.
Емца
16:39
16:41
2201 км.
1 д. 21 ч. 49 мин.
Обозерская
17:17
17:47
2242 км.
1 д. 22 ч. 27 мин.
Пермилово
18:17
18:18
2260 км.
1 д. 23 ч. 27 мин.
Исакогорка
20:07
20:17
2352 км.
2 д. 1 ч. 17 мин.
Архангельск-Город
20:44
2365 км.
2 д. 1 ч. 54 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Старый древний поезд, я думал что такие уже по ЖД не ездят. Оказалось что ездят. Запах мочи на весь вагон разносился, противно было ехать. Я лучше в следующий раз на попутках поеду, чем на таком поезде «повышенного комфорта» мать вашу.
Хочу поблагодарить нашего проводника 6 вагона, который действительно старался сделать все хорошо. Он и подметал и несколько раз подходил к нам с вопросом, может ли помочь. Просто супер!
Поездка прошла хорошо. Но не комфортно. Старый убитый вагон. Трясется, гремит, колотится, слава богу доехали и ничего не заклинило.
Купе – это что-то с чем-то!!!!!! Старые, грязные. Комфорт? Не, не слышали. Кондиционера не было, биотуалета тоже. Спасибо в лесу под ёлочки не ходили. Что самое обидное – плацкарт были очень хорошие современные вагоны. А купейные – как на свалке подцепили.
Хорошие вагоны, хорошая проводница, приятные соседи. Всю дорогу ехала и радовалась жизни, очень круто все прошло.