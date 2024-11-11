Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 284Я Череповец — Анапа. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
Маршрут следования поезда 284Я Череповец — Анапа на карте со всеми остановками
Расписание поезда Череповец — Анапа с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Череповец 1
18:20
0 км.
0 ч. 0 мин.
Шексна
19:03
19:06
34 км.
0 ч. 43 мин.
Чебсара
19:27
19:29
51 км.
1 ч. 7 мин.
Кипелово
19:51
19:53
69 км.
1 ч. 31 мин.
Вологда 1
20:43
21:03
111 км.
2 ч. 23 мин.
Грязовец
21:51
21:55
151 км.
3 ч. 31 мин.
Данилов
23:29
00:03
228 км.
5 ч. 9 мин.
Ярославль
Главный
01:06
01:36
293 км.
6 ч. 46 мин.
Ростов
Ярославский
02:21
02:23
347 км.
8 ч. 1 мин.
Рязань 2
08:36
09:03
633 км.
14 ч. 16 мин.
Мичуринск
Уральский
12:23
13:20
832 км.
18 ч. 3 мин.
Грязи
Воронежские
14:20
14:30
890 км.
20 ч. 0 мин.
Придача
Воронеж-Южный
17:06
17:10
995 км.
22 ч. 46 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
18:25
18:30
1070 км.
1 д. 0 ч. 5 мин.
Россошь
21:14
21:31
1158 км.
1 д. 2 ч. 54 мин.
Кутейниково
23:13
23:15
1260 км.
1 д. 4 ч. 53 мин.
Миллерово
00:04
00:19
1315 км.
1 д. 5 ч. 44 мин.
Каменская
01:14
01:16
1381 км.
1 д. 6 ч. 54 мин.
Лихая
01:41
01:55
1400 км.
1 д. 7 ч. 21 мин.
Зверево
02:21
02:23
1416 км.
1 д. 8 ч. 1 мин.
Сулин
02:42
02:44
1431 км.
1 д. 8 ч. 22 мин.
Шахтная
03:22
03:24
1449 км.
1 д. 9 ч. 2 мин.
Новочеркасск
04:35
04:37
1485 км.
1 д. 10 ч. 15 мин.
Первомайская
06:02
06:20
1529 км.
1 д. 11 ч. 42 мин.
Староминская-Тимашевск
08:36
08:38
1615 км.
1 д. 14 ч. 16 мин.
Каневская
09:16
09:18
1662 км.
1 д. 14 ч. 56 мин.
Брюховецкая
09:46
09:48
1694 км.
1 д. 15 ч. 26 мин.
Тимашевская
10:13
10:30
1713 км.
1 д. 15 ч. 53 мин.
Протока
11:52
11:54
1789 км.
1 д. 17 ч. 32 мин.
Анапа
13:53
1861 км.
1 д. 19 ч. 33 мин.
