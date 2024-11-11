06:14
2 д. 2 ч. 40 мин.
08:54
40
Маршрут следования поезда 239Я Архангельск — Анапа на карте со всеми остановками
Расписание поезда Архангельск — Анапа с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Архангельск-Город
06:14
0 км.
0 ч. 0 мин.
Исакогорка
06:41
06:47
13 км.
0 ч. 27 мин.
Пермилово
08:36
08:38
105 км.
2 ч. 22 мин.
Обозерская
08:58
09:28
123 км.
2 ч. 44 мин.
Емца
10:01
10:03
164 км.
3 ч. 47 мин.
Шелекса
10:21
10:23
183 км.
4 ч. 7 мин.
Плесецкая
10:40
10:45
203 км.
4 ч. 26 мин.
Шалакуша
11:21
11:23
256 км.
5 ч. 7 мин.
Няндома
12:15
12:30
318 км.
6 ч. 1 мин.
Коноша 1
13:38
13:48
394 км.
7 ч. 24 мин.
Вожега
14:49
14:51
449 км.
8 ч. 35 мин.
Сухона
16:19
16:21
562 км.
10 ч. 5 мин.
Вологда 1
16:45
17:05
592 км.
10 ч. 31 мин.
Грязовец
17:48
17:50
632 км.
11 ч. 34 мин.
Данилов
19:05
19:39
709 км.
12 ч. 51 мин.
Ярославль
Главный
20:36
20:56
774 км.
14 ч. 22 мин.
Ростов
Ярославский
21:56
21:58
828 км.
15 ч. 42 мин.
Александров 1
23:13
23:15
926 км.
16 ч. 59 мин.
Рязань 2
04:20
04:46
1132 км.
22 ч. 6 мин.
Богоявленск
06:59
07:01
1290 км.
1 д. 0 ч. 45 мин.
Мичуринск
Воронежский
08:04
08:16
1330 км.
1 д. 1 ч. 50 мин.
Грязи
Воронежские
09:10
09:32
1386 км.
1 д. 2 ч. 56 мин.
Придача
Воронеж-Южный
14:07
14:11
1491 км.
1 д. 7 ч. 53 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
15:21
15:27
1566 км.
1 д. 9 ч. 7 мин.
Россошь
17:37
17:53
1654 км.
1 д. 11 ч. 23 мин.
Зайцевка
19:06
19:29
1719 км.
1 д. 12 ч. 52 мин.
Кутейниково
20:07
20:09
1756 км.
1 д. 13 ч. 53 мин.
Миллерово
21:05
21:07
1811 км.
1 д. 14 ч. 51 мин.
Каменская
22:05
22:07
1877 км.
1 д. 15 ч. 51 мин.
Лихая
22:37
22:55
1896 км.
1 д. 16 ч. 23 мин.
Сулин
23:44
23:46
1927 км.
1 д. 17 ч. 30 мин.
Шахтная
00:46
00:48
1945 км.
1 д. 18 ч. 32 мин.
Новочеркасск
01:30
01:32
1981 км.
1 д. 19 ч. 16 мин.
Ростов
Главный
02:25
02:43
2019 км.
1 д. 20 ч. 11 мин.
Староминская-Тимашевск
04:11
04:13
2110 км.
1 д. 21 ч. 57 мин.
Каневская
04:49
04:51
2157 км.
1 д. 22 ч. 35 мин.
Брюховецкая
05:25
05:27
2189 км.
1 д. 23 ч. 11 мин.
Тимашевская
05:53
05:55
2208 км.
1 д. 23 ч. 39 мин.
Протока
07:06
07:08
2284 км.
2 д. 0 ч. 52 мин.
Анапа
08:54
2356 км.
2 д. 2 ч. 40 мин.
