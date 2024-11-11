Маршрут следования поезда 206Щ Ярославль — Санкт-Петербург на карте со всеми остановками
Расписание поезда Ярославль — Санкт-Петербург с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Ярославль
Главный
23:24
0 км.
0 ч. 0 мин.
Данилов
00:49
01:35
65 км.
1 ч. 25 мин.
Грязовец
03:12
03:14
142 км.
3 ч. 48 мин.
Вологда 1
03:58
04:18
182 км.
4 ч. 34 мин.
Шексна
06:04
06:09
259 км.
6 ч. 40 мин.
Череповец 1
06:47
07:02
293 км.
7 ч. 23 мин.
Бабаево
09:21
09:51
408 км.
9 ч. 57 мин.
Тихвин
12:22
12:24
548 км.
12 ч. 58 мин.
Волховстрой 1
13:40
13:44
622 км.
14 ч. 16 мин.
Санкт-Петербург
Ладожский Вокзал
15:50
725 км.
16 ч. 26 мин.
