Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 245Я Архангельск — Москва.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
12:35
20 ч. 38 мин.
09:13
17
Маршрут следования поезда 245Я Архангельск — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Архангельск — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Архангельск-Город
12:35
0 км.
0 ч. 0 мин.
Исакогорка
13:01
13:06
13 км.
0 ч. 26 мин.
Пермилово
15:00
15:04
105 км.
2 ч. 25 мин.
Обозерская
15:25
15:55
123 км.
2 ч. 50 мин.
Плесецкая
16:58
17:02
205 км.
4 ч. 23 мин.
Шалакуша
17:51
17:53
258 км.
5 ч. 16 мин.
Няндома
19:01
19:16
320 км.
6 ч. 26 мин.
Коноша 1
20:50
20:55
396 км.
8 ч. 15 мин.
Вожега
22:00
22:02
451 км.
9 ч. 25 мин.
Харовская
22:47
22:49
509 км.
10 ч. 12 мин.
Сухона
23:34
23:36
564 км.
10 ч. 59 мин.
Вологда 1
00:09
00:27
594 км.
11 ч. 34 мин.
Грязовец
01:11
01:13
634 км.
12 ч. 36 мин.
Данилов
02:36
03:10
711 км.
14 ч. 1 мин.
Ярославль
Главный
04:11
04:33
776 км.
15 ч. 36 мин.
Ростов
Ярославский
05:18
05:20
830 км.
16 ч. 43 мин.
Москва
Ярославский Вокзал
09:13
1020 км.
20 ч. 38 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Архангельск → Москва Распечатать расписание поезда