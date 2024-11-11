Маршрут следования поезда 129Г Архангельск — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Архангельск — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Архангельск-Город
17:00
0 км.
0 ч. 0 мин.
Исакогорка
17:25
17:30
13 км.
0 ч. 25 мин.
Обозерская
19:22
19:52
122 км.
2 ч. 22 мин.
Плесецкая
20:49
20:53
204 км.
3 ч. 49 мин.
Няндома
22:16
22:31
320 км.
5 ч. 16 мин.
Вологда 1
02:05
02:19
593 км.
9 ч. 5 мин.
Данилов
04:15
04:49
707 км.
11 ч. 15 мин.
Ярославль
Главный
05:50
06:00
772 км.
12 ч. 50 мин.
Александров 1
07:56
07:58
924 км.
14 ч. 56 мин.
Москва
Ярославский Вокзал
09:58
1018 км.
16 ч. 58 мин.
