Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 506Я Ярославль — Санкт-Петербург.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года.
Маршрут следования поезда 506Я Ярославль — Санкт-Петербург на карте со всеми остановками
Расписание поезда Ярославль — Санкт-Петербург с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Ярославль
Главный
21:30
0 км.
0 ч. 0 мин.
Данилов
22:30
23:04
65 км.
1 ч. 0 мин.
Грязовец
00:24
00:26
142 км.
2 ч. 54 мин.
Вологда 1
01:12
01:32
182 км.
3 ч. 42 мин.
Шексна
03:06
03:08
259 км.
5 ч. 36 мин.
Череповец 1
03:49
04:04
293 км.
6 ч. 19 мин.
Суда
04:37
04:39
314 км.
7 ч. 7 мин.
Бабаево
06:11
06:41
408 км.
8 ч. 41 мин.
Подборовье
07:40
07:42
461 км.
10 ч. 10 мин.
Тихвин
09:15
09:17
548 км.
11 ч. 45 мин.
Санкт-Петербург
Витебский Вокзал
15:27
728 км.
17 ч. 57 мин.
