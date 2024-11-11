Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 283Я Вологда — Анапа.
Маршрут следования поезда 283Я Вологда — Анапа на карте со всеми остановками
Расписание поезда Вологда — Анапа с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Вологда 1
21:03
0 км.
0 ч. 0 мин.
Грязовец
21:51
21:55
40 км.
0 ч. 48 мин.
Данилов
23:29
00:03
117 км.
2 ч. 26 мин.
Ярославль
Главный
01:06
01:36
182 км.
4 ч. 3 мин.
Ростов
Ярославский
02:21
02:23
236 км.
5 ч. 18 мин.
Рязань 2
08:36
09:03
522 км.
11 ч. 33 мин.
Мичуринск
Уральский
12:23
13:20
721 км.
15 ч. 20 мин.
Грязи
Воронежские
14:20
14:30
779 км.
17 ч. 17 мин.
Придача
Воронеж-Южный
17:06
17:10
884 км.
20 ч. 3 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
18:25
18:30
959 км.
21 ч. 22 мин.
Россошь
21:14
21:31
1047 км.
1 д. 0 ч. 11 мин.
Кутейниково
23:13
23:15
1149 км.
1 д. 2 ч. 10 мин.
Миллерово
00:04
00:19
1204 км.
1 д. 3 ч. 1 мин.
Каменская
01:14
01:16
1270 км.
1 д. 4 ч. 11 мин.
Лихая
01:41
01:55
1289 км.
1 д. 4 ч. 38 мин.
Зверево
02:21
02:23
1305 км.
1 д. 5 ч. 18 мин.
Сулин
02:42
02:44
1320 км.
1 д. 5 ч. 39 мин.
Шахтная
03:22
03:24
1338 км.
1 д. 6 ч. 19 мин.
Новочеркасск
04:35
04:37
1374 км.
1 д. 7 ч. 32 мин.
Первомайская
06:01
06:20
1418 км.
1 д. 8 ч. 58 мин.
Староминская-Тимашевск
08:36
08:38
1504 км.
1 д. 11 ч. 33 мин.
Каневская
09:16
09:18
1551 км.
1 д. 12 ч. 13 мин.
Брюховецкая
09:46
09:48
1583 км.
1 д. 12 ч. 43 мин.
Тимашевская
10:13
10:30
1602 км.
1 д. 13 ч. 10 мин.
Протока
11:52
11:54
1678 км.
1 д. 14 ч. 49 мин.
Анапа
13:53
1750 км.
1 д. 16 ч. 50 мин.
