Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 718А Москва — Кострома на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Кострома с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва
Ярославский Вокзал
06:25
0 км.
0 ч. 0 мин.
Ростов
Ярославский
08:45
08:46
190 км.
2 ч. 20 мин.
Ярославль
Пассажирский
09:24
09:27
242 км.
2 ч. 59 мин.
Нерехта
09:57
09:59
285 км.
3 ч. 32 мин.
Кострома Новая
10:32
326 км.
4 ч. 7 мин.
