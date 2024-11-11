Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 233Я Архангельск — Москва. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
14:00
19 ч. 28 мин.
09:28
14
Маршрут следования поезда 233Я Архангельск — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Архангельск — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Архангельск-Город
14:00
0 км.
0 ч. 0 мин.
Исакогорка
14:25
14:31
13 км.
0 ч. 25 мин.
Обозерская
16:29
17:04
122 км.
2 ч. 29 мин.
Плесецкая
18:16
18:22
204 км.
4 ч. 16 мин.
Ивакша
18:47
18:49
237 км.
4 ч. 47 мин.
Шалакуша
19:12
19:14
258 км.
5 ч. 12 мин.
Няндома
20:24
20:39
320 км.
6 ч. 24 мин.
Коноша 1
21:48
22:01
396 км.
7 ч. 48 мин.
Вологда 1
00:45
01:10
593 км.
10 ч. 45 мин.
Данилов
03:29
04:03
707 км.
13 ч. 29 мин.
Ярославль
Главный
05:14
05:24
772 км.
15 ч. 14 мин.
Ростов
Ярославский
06:08
06:09
826 км.
16 ч. 8 мин.
Александров 1
07:44
07:45
924 км.
17 ч. 44 мин.
Москва
Ярославский Вокзал
09:28
1018 км.
19 ч. 28 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Архангельск → Москва Распечатать расписание поезда
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Ну я лучшего и не ожидала, если честно. Расскажу поподробнее. В туалете грязь ужасная. Сидела на боковом месте – если будете там же, про розетку можете забыть. Ее не предусмотрено. Но вот цена билета почему-то такая же как у тех, у кого розетки есть! В вагоне было очень тесно и душно.
Старые вагоны и поезд уже доживает свои последние годы. Проводницы были прекрасные женщины. Только они и вывозили поездку. В туалете убирались часто, поэтому не воняло и бумага была на месте вместе с антисептиком.
Не понравилось что в одном вагоне ехала какая-то многодетная семья, которая по виду была не из лучших слоев общества. Дети бездари, не слушались, носились по вагону и орали. Невозможно было половину пути ехать. Слава богу они потом сошли.
Понравилось, что когда зашли в вагон – постели были уже застелены новыми простынями. Такое впервые. До этого если и ездил на поезде дальнего следования, то белье мы потом стелили сами, нам его выдавали.
Спасибо за хорошую поздку. У меня нет никаких претензий. Проводницы были умницами, заботились о пассажирах и вели себя вежливо и хорошо. Много убирались. Вагоны были не новыми, но очень ухоженными.