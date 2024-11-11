Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 043Я Кострома — Санкт-Петербург.
12:25
11 ч. 0 мин.
23:25
Маршрут следования поезда 043Я Кострома — Санкт-Петербург на карте со всеми остановками
Расписание поезда Кострома — Санкт-Петербург с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Кострома Новая
12:25
0 км.
0 ч. 0 мин.
Нерехта
13:07
13:09
41 км.
0 ч. 42 мин.
Ярославль
Главный
14:05
14:20
87 км.
1 ч. 40 мин.
Рыбинск
Пассажирский
15:22
15:37
162 км.
2 ч. 57 мин.
Волга
16:02
16:04
189 км.
3 ч. 37 мин.
Сонково
17:07
17:08
265 км.
4 ч. 42 мин.
Бежецк
17:34
17:35
292 км.
5 ч. 9 мин.
Удомля
18:51
18:52
392 км.
6 ч. 26 мин.
Бологое-Московское
19:46
20:18
447 км.
7 ч. 21 мин.
Санкт-Петербург
Московский Вокзал
23:25
757 км.
11 ч. 0 мин.
