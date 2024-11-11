17:45
15 ч. 8 мин.
08:53
Маршрут следования поезда 045Я Иваново — Санкт-Петербург на карте со всеми остановками
Расписание поезда Иваново — Санкт-Петербург с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Иваново
17:45
0 км.
0 ч. 0 мин.
Ермолино
18:11
18:12
18 км.
0 ч. 26 мин.
Фурманов
18:30
18:32
36 км.
0 ч. 45 мин.
Нерехта
19:13
19:15
77 км.
1 ч. 28 мин.
Ярославль
Главный
20:14
20:44
123 км.
2 ч. 29 мин.
Рыбинск
Пассажирский
21:58
22:03
198 км.
4 ч. 13 мин.
Волга
22:34
22:35
225 км.
4 ч. 49 мин.
Сонково
23:45
00:25
301 км.
6 ч. 0 мин.
Бежецк
00:52
00:54
328 км.
7 ч. 7 мин.
Максатиха
01:33
01:35
377 км.
7 ч. 48 мин.
Удомля
02:38
02:40
428 км.
8 ч. 53 мин.
Гриблянка
02:55
02:57
442 км.
9 ч. 10 мин.
Кафтино
03:25
03:27
469 км.
9 ч. 40 мин.
Бологое-Московское
03:54
04:32
484 км.
10 ч. 9 мин.
Угловка
05:06
05:07
534 км.
11 ч. 21 мин.
Окуловка
05:21
05:22
553 км.
11 ч. 36 мин.
Малая Вишера
06:07
06:08
634 км.
12 ч. 22 мин.
Чудово-Московское
06:35
06:36
677 км.
12 ч. 50 мин.
Санкт-Петербург
Московский Вокзал
08:53
793 км.
15 ч. 8 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 6
Ехали семьей в Питер. По самому поезду ничего плохого сказать не могу совсем. Но вот цена все-таки завышена. Уровень обслуживания за такие деньги должен быть на уровень выше.
Чистые приятные вагоны, мы ехали в купе и нам все понравилось. Спасибо большое проводнице, которая помогла нам разобраться с некоторыми вопросами (упоминать не буду), которые возникли во время поездки. Состав шел ровно по расписанию и прибыл в место назначения без опозданий. Спасибо!
Впечатление двоякое. С одной стороны все было хорошо. Но вот момент, который произошел поздно вечером немного напряг. Когда все уже почти ложились спать, в купе стало душно. Я попросил проводника включить кондиционер, потому что реально стало ДУШНО. Но в ответ я услышал, что кондиционер включается только летом, а сейчас не лето, поэтому терпите. Ну бред же. Я же не просил охлаждение включать, я просил просто включить обдув, чтобы свежий воздух пришел. Ну такое себе.
Третьи сутки в пути…. М…. Доехали нормально
Мне понравилась наша прожатая, очень приветливая и общительная девушка. Спасибо вам за теплый прием и помощь. В вагонах чисто.
18.04.2024 отправление 22.03. из Рыбинска до Малой Вишеры плацкарт 8 вагон. Очень приятное впечатление о поездке: проводник Игорь вежливый, внимательный, вагон очень чистый, туалет чистый, все в наличие, двери открываются бесшумно автоматически. Спасибо.