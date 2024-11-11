Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 116М Москва — Северодвинск.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 11 июля 2026 года.
20:35
22 ч. 15 мин.
18:50
37
Маршрут следования поезда 116М Москва — Северодвинск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Северодвинск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва
Ярославский Вокзал
20:35
0 км.
0 ч. 0 мин.
Сергиев Посад
21:39
21:41
65 км.
1 ч. 4 мин.
Александров 1
22:17
22:18
101 км.
1 ч. 42 мин.
Ярославль
Главный
00:19
00:49
253 км.
3 ч. 44 мин.
Данилов
01:57
02:31
318 км.
5 ч. 22 мин.
Грязовец
03:54
03:59
395 км.
7 ч. 19 мин.
Вологда 1
04:43
05:23
435 км.
8 ч. 8 мин.
Сухона
05:53
05:54
465 км.
9 ч. 18 мин.
Харовская
06:35
06:40
520 км.
10 ч. 0 мин.
Вожега
07:24
07:29
578 км.
10 ч. 49 мин.
Ерцево
07:57
08:07
614 км.
11 ч. 22 мин.
Коноша 1
08:26
08:46
635 км.
11 ч. 51 мин.
Мелентьевский
09:06
09:07
647 км.
12 ч. 31 мин.
Фоминская
09:22
09:23
658 км.
12 ч. 47 мин.
Вандыш
09:38
09:39
673 км.
13 ч. 3 мин.
Полоха
09:51
09:52
685 км.
13 ч. 16 мин.
Бурачиха
10:03
10:04
692 км.
13 ч. 28 мин.
Зеленый
10:14
10:15
699 км.
13 ч. 39 мин.
Няндома
10:27
10:42
708 км.
13 ч. 52 мин.
Шестиозерский
11:01
11:03
724 км.
14 ч. 26 мин.
Шожма
11:19
11:21
738 км.
14 ч. 44 мин.
Лельма
11:37
11:39
749 км.
15 ч. 2 мин.
Шалакуша
11:56
11:59
769 км.
15 ч. 21 мин.
Лепша
12:12
12:13
780 км.
15 ч. 37 мин.
Ивакша
12:24
12:27
789 км.
15 ч. 49 мин.
Пукса
12:52
12:57
810 км.
16 ч. 17 мин.
Плесецкая
13:08
13:23
821 км.
16 ч. 33 мин.
Шелекса
13:39
13:40
841 км.
17 ч. 4 мин.
Емца
13:57
14:09
860 км.
17 ч. 22 мин.
Летнеозерский
14:34
14:35
893 км.
17 ч. 59 мин.
Обозерская
14:48
15:28
901 км.
18 ч. 13 мин.
Пермилово
15:49
15:50
919 км.
19 ч. 14 мин.
Холмогорская
16:17
16:18
943 км.
19 ч. 42 мин.
Ломовое
16:44
16:45
965 км.
20 ч. 9 мин.
Тундра
17:02
17:03
981 км.
20 ч. 27 мин.
Исакогорка
17:39
17:49
1011 км.
21 ч. 4 мин.
Северодвинск
18:50
1050 км.
22 ч. 15 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 6
Поезд не плохой, но немного раздражает, что не у каждого места есть розетка и приходится напрягать своими просьбами окружающих.
Здравствуйте! Проводницы очень приятные женщины, обслуживание тоже на высоте. Ничего плохого в адрес персонал не могу сказать. Единственное что доставляло дискомфорт – это состояние поезда. Видно, что он уже отходил своё.
Приветливые проводницы, есть все необходимое для приятной поездки. Иногда бывает, что и поезд и проводницы хорошие, но некоторые пассажиры могут подпортить поездку. Мужчина напился и начал дебоширить. Только через 2 станции на него вызвали полицию после чего его вывели из поезда и увели. Но я понимаю, что тут нет ничьей вины.
Не понравился поезд. Дуло из окна в шею так, что я шарф даже одела! После этого еще неделю не до конца поворачивалась голова в правую сторону.
Поездка прошла хорошо. Если бы еще шторки были нормальные – было бы еще лучше.
Очень хороший поезд. Я ехала с дочкой. Проводница пару раз заходила спросить все ли в порядке и не нужно ли что-либо. И в это время очень приветливо разговаривала с ребенком. Я считаю, что все работники поезда обязаны проходить дополнительное обучение по тому, как общаться с детьми. Жаль проводницы не везде умеют хорошо общаться….