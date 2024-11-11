Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 016М Москва — Архангельск.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 11 июля 2026 года.
Маршрут следования поезда 016М Москва — Архангельск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Архангельск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва
Ярославский Вокзал
10:15
0 км.
0 ч. 0 мин.
Александров 1
11:53
11:55
94 км.
1 ч. 38 мин.
Ростов
Ярославский
13:14
13:16
192 км.
2 ч. 59 мин.
Ярославль
Главный
14:20
14:45
246 км.
4 ч. 5 мин.
Данилов
15:58
16:32
311 км.
5 ч. 43 мин.
Грязовец
17:52
17:54
388 км.
7 ч. 37 мин.
Вологда 1
18:37
19:37
428 км.
8 ч. 22 мин.
Сухона
20:05
20:07
458 км.
9 ч. 50 мин.
Харовская
20:54
20:59
513 км.
10 ч. 39 мин.
Кадниковский
21:29
21:30
554 км.
11 ч. 14 мин.
Вожега
21:45
21:50
571 км.
11 ч. 30 мин.
Явенга
22:06
22:08
586 км.
11 ч. 51 мин.
Ерцево
22:27
22:31
607 км.
12 ч. 12 мин.
Коноша 1
22:53
22:59
628 км.
12 ч. 38 мин.
Няндома
00:19
00:34
704 км.
14 ч. 4 мин.
Шалакуша
01:24
01:26
766 км.
15 ч. 9 мин.
Плесецкая
02:09
02:19
819 км.
15 ч. 54 мин.
Емца
02:48
02:49
859 км.
16 ч. 33 мин.
Обозерская
03:27
03:57
900 км.
17 ч. 12 мин.
Пермилово
04:17
04:19
918 км.
18 ч. 2 мин.
Исакогорка
05:48
05:58
1010 км.
19 ч. 33 мин.
Архангельск-Город
06:20
1023 км.
20 ч. 5 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Достался не самый лучших из вагонов. Биотуалета – нет. Вагон – старый. Проводник проходил редко. Не больше 5 из 10 могу за это поставить.
ФУФУФУ!!!!!! Так грязно было в туалете, что после посещения еще час потом вспоминалось. За такие деньги могли бы уже навести порядок в санузле, не приятно же!!! Не рекомендую, выбериту лучше другой поезд
Во время поездки было прохладно, на мои просьбы хоть как-то решить ситуацию проводница только развела руками в стороны и сказала, что не она делала этот поезд. Такое себе
Ну что вам сказать. После поездки на фирменных поездах, где ДЕЙСТВИТЕЛЬНО СЕРВИС, а не жалкое подобие и попытки его создать, контраст виден невооруженным глазом. Если вы никогда не ездили на хороших поездах, то могу вас уверить – это обычный поезд, коих на РЖД каждый второй. Ничего нового вы не увидите здесь и не ждите чуда от поездки.
Откидной столик был грязный с налепленными жвачками. Поезд сильно трясло на некоторых участках, даже телефон один раз чуть со стола не улетел из-за тряски. Проводники были приветливыми, но ремонт в вагонах нужно однозначно проводить, это не дело. Все гремит и грохочет невозможно ехать.