Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 582Й Адлер — Мурманск.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года.
Маршрут следования поезда 582Й Адлер — Мурманск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Адлер — Мурманск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Адлер
08:22
0 км.
0 ч. 0 мин.
Хоста
08:34
08:36
8 км.
0 ч. 12 мин.
Сочи
08:56
09:05
21 км.
0 ч. 34 мин.
Лоо
09:34
09:36
37 км.
1 ч. 12 мин.
Лазаревская
10:29
10:35
69 км.
2 ч. 7 мин.
Туапсе
11:15
11:43
96 км.
2 ч. 53 мин.
Хадыженская
13:07
13:09
145 км.
4 ч. 45 мин.
Белореченская
14:21
14:56
193 км.
5 ч. 59 мин.
Курганная
15:56
16:02
250 км.
7 ч. 34 мин.
Армавир Туапсинский
Армавир-2
16:41
16:57
290 км.
8 ч. 19 мин.
Кавказская
18:01
18:33
352 км.
9 ч. 39 мин.
Тихорецкая
19:28
19:32
410 км.
11 ч. 6 мин.
Кущевка
20:58
21:04
497 км.
12 ч. 36 мин.
Ростов
Главный
22:25
22:50
571 км.
14 ч. 3 мин.
Новочеркасск
23:51
23:53
609 км.
15 ч. 29 мин.
Шахтная
00:39
00:41
645 км.
16 ч. 17 мин.
Сулин
01:14
01:16
663 км.
16 ч. 52 мин.
Зверево
01:37
01:39
678 км.
17 ч. 15 мин.
Лихая
02:04
02:18
694 км.
17 ч. 42 мин.
Каменская
02:44
02:46
713 км.
18 ч. 22 мин.
Миллерово
03:42
03:44
779 км.
19 ч. 20 мин.
Кутейниково
04:33
04:35
834 км.
20 ч. 11 мин.
Россошь
06:10
06:25
936 км.
21 ч. 48 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
07:58
08:08
1024 км.
23 ч. 36 мин.
Грязи
Воронежские
15:13
15:38
1195 км.
1 д. 6 ч. 51 мин.
Мичуринск
Воронежский
16:59
17:11
1251 км.
1 д. 8 ч. 37 мин.
Богоявленск
18:12
18:14
1291 км.
1 д. 9 ч. 50 мин.
Рязань 2
20:49
21:15
1449 км.
1 д. 12 ч. 27 мин.
Александров 1
02:42
02:44
1655 км.
1 д. 18 ч. 20 мин.
Ростов
Ярославский
03:59
04:01
1753 км.
1 д. 19 ч. 37 мин.
Ярославль
Главный
04:50
05:06
1807 км.
1 д. 20 ч. 28 мин.
Данилов
06:06
06:40
1872 км.
1 д. 21 ч. 44 мин.
Грязовец
08:03
08:05
1949 км.
1 д. 23 ч. 41 мин.
Вологда 1
08:53
09:13
1989 км.
2 д. 0 ч. 31 мин.
Сухона
09:44
09:46
2019 км.
2 д. 1 ч. 22 мин.
Вожега
11:02
11:04
2132 км.
2 д. 2 ч. 40 мин.
Коноша 1
11:52
11:59
2187 км.
2 д. 3 ч. 30 мин.
Няндома
13:08
13:23
2263 км.
2 д. 4 ч. 46 мин.
Шалакуша
14:15
14:16
2325 км.
2 д. 5 ч. 53 мин.
Плесецкая
14:56
15:04
2378 км.
2 д. 6 ч. 34 мин.
Емца
15:31
15:32
2418 км.
2 д. 7 ч. 9 мин.
Обозерская
16:10
18:30
2459 км.
2 д. 7 ч. 48 мин.
Кодино
19:51
19:55
2503 км.
2 д. 11 ч. 29 мин.
Вонгуда
20:52
20:54
2560 км.
2 д. 12 ч. 30 мин.
Малошуйка
22:14
22:29
2614 км.
2 д. 13 ч. 52 мин.
Маленьга
23:41
00:13
2665 км.
2 д. 15 ч. 19 мин.
Нюхча
00:31
00:32
2676 км.
2 д. 16 ч. 9 мин.
Вирандозеро
00:51
00:53
2692 км.
2 д. 16 ч. 29 мин.
Колежма
01:17
01:19
2709 км.
2 д. 16 ч. 55 мин.
Тегозеро
01:35
01:37
2720 км.
2 д. 17 ч. 13 мин.
Сумский Посад
01:54
02:05
2730 км.
2 д. 17 ч. 32 мин.
Беломорск
03:03
03:06
2774 км.
2 д. 18 ч. 41 мин.
Шуерецкая
03:30
03:31
2796 км.
2 д. 19 ч. 8 мин.
Кемь
04:03
04:38
2820 км.
2 д. 19 ч. 41 мин.
Кузема
05:31
05:33
2866 км.
2 д. 21 ч. 9 мин.
Энгозеро
06:18
06:20
2916 км.
2 д. 21 ч. 56 мин.
Амбарный
06:36
06:38
2932 км.
2 д. 22 ч. 14 мин.
Лоухи
07:11
07:14
2967 км.
2 д. 22 ч. 49 мин.
Чупа
07:39
07:41
2988 км.
2 д. 23 ч. 17 мин.
Княжая
08:53
08:55
3055 км.
3 д. 0 ч. 31 мин.
Кандалакша
09:57
10:12
3092 км.
3 д. 1 ч. 35 мин.
Полярные Зори
10:41
10:42
3115 км.
3 д. 2 ч. 19 мин.
Апатиты 1
11:30
11:35
3158 км.
3 д. 3 ч. 8 мин.
Оленегорск
12:56
13:01
3221 км.
3 д. 4 ч. 34 мин.
Кола
14:39
14:43
3305 км.
3 д. 6 ч. 17 мин.
Мурманск
15:00
3314 км.
3 д. 6 ч. 38 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Адлер → Мурманск Распечатать расписание поезда