01:00
2 д. 12 ч. 5 мин.
13:05
29
Маршрут следования поезда 573Я Архангельск — Анапа на карте со всеми остановками
Расписание поезда Архангельск — Анапа с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Архангельск-Город
01:00
0 км.
0 ч. 0 мин.
Исакогорка
01:30
02:30
13 км.
0 ч. 30 мин.
Пермилово
05:40
06:08
105 км.
4 ч. 40 мин.
Обозерская
06:50
07:35
123 км.
5 ч. 50 мин.
Емца
08:13
08:23
164 км.
7 ч. 13 мин.
Плесецкая
09:00
09:10
204 км.
8 ч. 0 мин.
Шалакуша
09:55
10:20
257 км.
8 ч. 55 мин.
Няндома
11:30
11:55
319 км.
10 ч. 30 мин.
Коноша 1
13:10
13:40
395 км.
12 ч. 10 мин.
Вожега
14:30
14:31
450 км.
13 ч. 30 мин.
Харовская
15:21
15:23
508 км.
14 ч. 21 мин.
Вологда 1
16:33
16:58
592 км.
15 ч. 33 мин.
Данилов
19:15
19:49
706 км.
18 ч. 15 мин.
Ярославль
Главный
21:06
22:05
771 км.
20 ч. 6 мин.
Ростов
Ярославский
22:52
22:54
825 км.
21 ч. 52 мин.
Рязань 2
06:05
06:32
1111 км.
1 д. 5 ч. 5 мин.
Мичуринск
Уральский
09:46
10:27
1310 км.
1 д. 8 ч. 46 мин.
Грязи
Воронежские
11:25
11:29
1368 км.
1 д. 10 ч. 25 мин.
Придача
Воронеж-Южный
14:35
14:40
1473 км.
1 д. 13 ч. 35 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
15:55
16:00
1548 км.
1 д. 14 ч. 55 мин.
Россошь
18:47
19:02
1636 км.
1 д. 17 ч. 47 мин.
Миллерово
21:58
22:00
1787 км.
1 д. 20 ч. 58 мин.
Каменская
22:58
23:00
1853 км.
1 д. 21 ч. 58 мин.
Лихая
23:23
00:13
1872 км.
1 д. 22 ч. 23 мин.
Новочеркасск
02:35
02:37
1955 км.
2 д. 1 ч. 35 мин.
Ростов
Главный
03:35
03:53
1993 км.
2 д. 2 ч. 35 мин.
Тимашевская
06:56
06:58
2178 км.
2 д. 5 ч. 56 мин.
Варениковская
11:59
12:01
2292 км.
2 д. 10 ч. 59 мин.
Анапа
13:05
2324 км.
2 д. 12 ч. 5 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Все понравилось. Единственный минус - были места возле туалета, и запах был слышен, а так в целом нормально. Доехали вовремя и без проблем.
Вагон отличный. Проводник предлагала чай всем, а так в целом как всегда - кричащие дети мужики, играющие в карты. При посадке заботливые мужчины помогли с багажом, радует, что просить не пришлось.
Белье чистое, ехали с мужчинами, и отмечали день рождение. Это, конечно же шумное мероприятие – в поезде отмечать четырьмя мужиками день рождение. Проводник попросила по тише быть и все, не каких проблем.
Ездили с мужем, и так вышло, что наше белье оказалось в варенье, но нам без проблем заменили белье с пониманием. Возможно, кто-то измазал его уже после стирки.
Вагоны старые до ужаса едим в жару, окно не откроешь, оно от старости закисло. Освещение ужас я 2 раза проверял ничего ли я не забыл. Из приятных моментов, работали розетки, и проводница была дружелюбная и пыталась скрасить пребывание в поезде своими шутками.