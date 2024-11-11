Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 203Ч Ярославль — Москва. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
Маршрут следования поезда 203Ч Ярославль — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Ярославль — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Ярославль
Главный
19:53
0 км.
0 ч. 0 мин.
Ростов
Ярославский
20:39
20:41
54 км.
0 ч. 46 мин.
Сергиев Посад
22:24
22:26
180 км.
2 ч. 31 мин.
Москва
Ярославский Вокзал
23:36
245 км.
3 ч. 43 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Ярославль → Москва Распечатать расписание поезда