Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 546М Ярославль — Кострома. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года.
Маршрут следования поезда 546М Ярославль — Кострома на карте со всеми остановками
Расписание поезда Ярославль — Кострома с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Ярославль
Главный
06:30
0 км.
0 ч. 0 мин.
Кострома Новая
08:20
69 км.
1 ч. 50 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
быстро и дешево. Поезд аккуратный, но старый
Вагоны грязные но благо ехать не долго. Терпеть особо не пришлось.
Ехали какие-то цыгане целой толпой, постоянно сидела внапряге и смотрела чтобы у меня ничего не свиснули.
Хорошая поездка, главное что не долго. Сидения неудобные.
Добрый день. Ощущение, что сидения вообще никогда не мылись!!! Настолько все засаленное и грязное что жесть!!!