Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 152Я Москва — Кострома. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
Расписание поезда Москва — Кострома с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва
Ярославский Вокзал
03:00
0 км.
0 ч. 0 мин.
Сергиев Посад
04:06
04:08
65 км.
1 ч. 6 мин.
Александров 1
04:42
04:44
101 км.
1 ч. 42 мин.
Ростов
Ярославский
05:56
05:58
199 км.
2 ч. 56 мин.
Ярославль
Пассажирский
06:42
06:45
251 км.
3 ч. 42 мин.
Лютово
07:11
07:12
270 км.
4 ч. 11 мин.
Бурмакино
07:28
07:29
283 км.
4 ч. 28 мин.
Нерехта
07:45
07:53
297 км.
4 ч. 45 мин.
Кострома Новая
08:48
338 км.
5 ч. 48 мин.
