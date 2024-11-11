Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 126Г Череповец — Москва. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 11 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
Маршрут следования поезда 126Г Череповец — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Череповец — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Череповец 1
22:45
0 км.
0 ч. 0 мин.
Шексна
23:23
23:26
34 км.
0 ч. 38 мин.
Чебсара
23:44
23:46
51 км.
0 ч. 59 мин.
Кипелово
00:16
00:18
69 км.
1 ч. 31 мин.
Вологда 1
01:06
01:26
111 км.
2 ч. 21 мин.
Данилов
03:29
04:03
225 км.
4 ч. 44 мин.
Ярославль
Главный
05:05
05:26
290 км.
6 ч. 20 мин.
Ростов
Ярославский
06:13
06:14
344 км.
7 ч. 28 мин.
Александров 1
07:22
07:24
442 км.
8 ч. 37 мин.
Москва
Ярославский Вокзал
09:12
536 км.
10 ч. 27 мин.
