Маршрут следования поезда 103Я Ярославль — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Ярославль — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Ярославль
Главный
13:40
0 км.
0 ч. 0 мин.
Ростов
Ярославский
14:20
14:22
54 км.
0 ч. 40 мин.
Берендеево
15:18
15:19
124 км.
1 ч. 38 мин.
Александров 1
15:40
15:41
153 км.
2 ч. 0 мин.
Сергиев Посад
16:11
16:13
189 км.
2 ч. 31 мин.
Москва
Ярославский Вокзал
17:08
254 км.
3 ч. 28 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Поездка прошла хорошо, но есть один нюанс. Я ехала с маленьким ребенком и довольно сильно дул кондиционер, что доставляло сильные неудобства. Пришлось ребенка закутать и постоянно боялась, что он заболеет. Но слава богу все прошло хорошо и с ребенком все обошлось. Ставлю 4 из 5 за то что сильно дул кондер.
Поездка прошла хорошо, персонал очень отзывчивый и приятный. Единственное что не понравилось – это завышенная стоимость билета! 800 рублей за 3 часа поездки, это перебор! Билет должен стоить не более 400 рублей.
Здравствуйте. Немного непонятно, куда нужно сажать детей до 5 лет. Для них билеты бесплатные – это супер, но при этом не выделяется никаких мест. Приходится садить их на свои места, а так как ехать несколько часов и когда у тебя не один ребенок – знаете удовольствия мало.
Поезд едет очень быстро и это единственное за что можно еще платить деньги. В остальном ничего особенного.
Ехала недавно на этом поезде. Очень приятно была удивлена чистотой и ухоженностью вагона. Пыли нет, полы чистые, никаких фантиков и других признаков прошлых пассажиров нет. Спасибо!!! Было приятно ехать в такой обстановке!