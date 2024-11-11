Маршрут следования и продажа билетов
10:15
2 д. 3 ч. 38 мин.
13:53
38
Маршрут следования поезда 221Я Архангельск — Анапа на карте со всеми остановками
Расписание поезда Архангельск — Анапа с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Архангельск-Город
10:15
0 км.
0 ч. 0 мин.
Исакогорка
10:39
10:49
13 км.
0 ч. 24 мин.
Пермилово
12:36
12:38
105 км.
2 ч. 21 мин.
Обозерская
12:59
13:29
123 км.
2 ч. 44 мин.
Емца
14:01
14:03
164 км.
3 ч. 46 мин.
Плесецкая
14:33
14:39
204 км.
4 ч. 18 мин.
Шалакуша
15:16
15:18
257 км.
5 ч. 1 мин.
Няндома
16:11
16:26
319 км.
5 ч. 56 мин.
Коноша 1
17:34
17:38
395 км.
7 ч. 19 мин.
Вожега
18:34
18:36
450 км.
8 ч. 19 мин.
Харовская
19:16
19:18
508 км.
9 ч. 1 мин.
Сухона
19:59
20:01
563 км.
9 ч. 44 мин.
Вологда 1
20:31
21:03
593 км.
10 ч. 16 мин.
Грязовец
21:51
21:55
633 км.
11 ч. 36 мин.
Данилов
23:29
00:03
710 км.
13 ч. 14 мин.
Ярославль
Главный
01:06
01:36
775 км.
14 ч. 51 мин.
Ростов
Ярославский
02:21
02:23
829 км.
16 ч. 6 мин.
Рязань 2
08:36
09:03
1115 км.
22 ч. 21 мин.
Мичуринск
Уральский
12:23
13:20
1314 км.
1 д. 2 ч. 8 мин.
Грязи
Воронежские
14:20
14:30
1372 км.
1 д. 4 ч. 5 мин.
Придача
Воронеж-Южный
17:06
17:10
1477 км.
1 д. 6 ч. 51 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
18:25
18:30
1552 км.
1 д. 8 ч. 10 мин.
Россошь
21:14
21:31
1640 км.
1 д. 10 ч. 59 мин.
Кутейниково
23:13
23:15
1742 км.
1 д. 12 ч. 58 мин.
Миллерово
00:04
00:19
1797 км.
1 д. 13 ч. 49 мин.
Каменская
01:14
01:16
1863 км.
1 д. 14 ч. 59 мин.
Лихая
01:41
01:55
1882 км.
1 д. 15 ч. 26 мин.
Зверево
02:21
02:23
1898 км.
1 д. 16 ч. 6 мин.
Сулин
02:42
02:44
1913 км.
1 д. 16 ч. 27 мин.
Шахтная
03:22
03:24
1931 км.
1 д. 17 ч. 7 мин.
Новочеркасск
04:35
04:37
1967 км.
1 д. 18 ч. 20 мин.
Первомайская
06:02
06:20
2011 км.
1 д. 19 ч. 47 мин.
Староминская-Тимашевск
08:36
08:38
2097 км.
1 д. 22 ч. 21 мин.
Каневская
09:16
09:18
2144 км.
1 д. 23 ч. 1 мин.
Брюховецкая
09:46
09:48
2176 км.
1 д. 23 ч. 31 мин.
Тимашевская
10:13
10:30
2195 км.
1 д. 23 ч. 58 мин.
Протока
11:52
11:54
2271 км.
2 д. 1 ч. 37 мин.
Анапа
13:53
2343 км.
2 д. 3 ч. 38 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 7
Вагоны не самые новые. Но внутри чисто и комфортно. Постельное белье хорошее. Без пятен и дырок. Проводники быстро выполняют просьбы и очень дружелюбные. Но розетки почти во всем вагоне не работают. Почти 56 часов пути без связи – это неудобно!
Стандартный поезд без особых супер-услуг. В вагоне нормально. Все старенькое, но опрятное. Ехать можно. Розетки работают не все. Но хуже всего эти технические остановки, иногда по часу!
Не поезд а трэш!!!! Пошли мыть туалет и после туалета – ВЕСЬ ВАГОН этой же самой водой, которой в туалете мыли – все взяли и протерли! Фу мать вашу!!!! Как так вообще можно! Сделала замечание – так на него никак не отреагировали. Сказали вы пассажир, а я проводник. Я знаю свое дело, не мешайте.
Розеток в вагоне очень мало и вокруг них постоянно толпится народ. Вам что так сложно взять и просто установить возле каждого места по 1 ЮСБ розетке чтобы люди могли нормально подзарядить свой телефон? Это в новых вагонах уже везде есть!
Пыли в вагоне было столько, что мне казалось будто его уже год не убирали. Некоторые розетки не работали. А под конец вообще котел сломался и проводница ходила в соседний вагон за кипятком.
Спасибо за прекрасную поездку! Нам с мужем всё понравилось. Проводницы отзывчивые. С пассажирами тоже повезло. Одним словом поездкой вообще остались очень довольны!
Добрый вечер. Поехали с мужем, взяли купе. 15 вагон, приятная проводница. Само купе тоже аккуратное, но было очень пыльно. Ощущение что вагон давно не убирался и не видел влажной уборки. Было душно. Открывали форточку но не помогало. Поездка на 3 из 5.