Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 202М Москва — Котлас на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Котлас с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва
Ярославский Вокзал
09:25
0 км.
0 ч. 0 мин.
Ярославль
Главный
13:40
13:50
244 км.
4 ч. 15 мин.
Данилов
14:58
15:32
309 км.
5 ч. 33 мин.
Вологда 1
17:32
17:50
423 км.
8 ч. 7 мин.
Коноша 1
21:14
21:44
620 км.
11 ч. 49 мин.
Котлас Южный
05:35
964 км.
20 ч. 10 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 7
Отличный поезд, не хуже фирменного. Сервис на 100 баллов. Проводники очень приятные. Все тактичные и вежливые. Помощь окажут по любому вопросу. В дороге персонал убирается по два раза.
Всё прекрасно! Для комфортной поездки всё присутствует. Кондишен работает хорошо, если надо, можно убавить. Туалет чистый. Если закрывали на уборку, то всегда предупреждали.
Поездка без приключений не обошлась. Когда ехали с мужем в купе, поезд дернулся и дверь сама захлопнулась так, что мы не смогли ее открыть изнутри. Но кнопку вызова проводница не откликалась. Пришлось караулить и стучать. Когда она мимо проходила, чтобы открыть. К вечеру почему-то отопление перестало работать и в купе было жутко холодно. Одним словом – приключения.
Очень хороший начальник поезда. Следит чтобы все было в порядке и чистоте, несколько раз проходил по вагонам и общался в пассажирами.
Проводницы приятные женщины, а вот вагоны могли бы сделать и получше. В туалете было не очень чисто, приходилось использовать много туалетной бумаги.
Мне поездка очень понравилась. Это как раз то чувство, когда понятно за что заплатил. Никаких претензий нет ни к руководству поезда, ни к проводницам.
Недостатком было то, что во всем вагоне не работали розетки. Я хотел в дороге подзарядить компьютер чтобы хотя бы фильм посмотреть. Но у меня так и не получилось этого сделать. Но забавно – у проводницы были макароны быстрого приготовления, которые очень хорошо зашли)))