Маршрут следования и продажа билетов
22:40
18 ч. 58 мин.
17:38
22
Маршрут следования поезда 015Я Архангельск — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Архангельск — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Архангельск-Город
22:40
0 км.
0 ч. 0 мин.
Исакогорка
23:09
23:21
13 км.
0 ч. 29 мин.
Пермилово
00:43
00:45
105 км.
2 ч. 3 мин.
Обозерская
01:05
01:40
123 км.
2 ч. 25 мин.
Емца
02:20
02:21
164 км.
3 ч. 40 мин.
Плесецкая
02:58
03:13
204 км.
4 ч. 18 мин.
Шалакуша
03:50
03:52
257 км.
5 ч. 10 мин.
Няндома
04:42
04:57
319 км.
6 ч. 2 мин.
Коноша 1
06:08
06:13
395 км.
7 ч. 28 мин.
Ерцево
06:32
06:34
416 км.
7 ч. 52 мин.
Явенга
06:54
06:55
437 км.
8 ч. 14 мин.
Вожега
07:10
07:14
452 км.
8 ч. 30 мин.
Кадниковский
07:28
07:29
469 км.
8 ч. 48 мин.
Харовская
07:59
08:04
510 км.
9 ч. 19 мин.
Сухона
08:48
08:50
565 км.
10 ч. 8 мин.
Вологда 1
09:19
09:46
595 км.
10 ч. 39 мин.
Грязовец
10:29
10:31
635 км.
11 ч. 49 мин.
Данилов
11:50
12:24
712 км.
13 ч. 10 мин.
Ярославль
Главный
13:25
13:48
777 км.
14 ч. 45 мин.
Ростов
Ярославский
14:32
14:34
831 км.
15 ч. 52 мин.
Александров 1
15:50
15:52
929 км.
17 ч. 10 мин.
Москва
Ярославский Вокзал
17:38
1023 км.
18 ч. 58 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Чистота и порядок. Проводники приветливые женщины. Поездка понравилась.
Мне вот интересно, когда реальность начнет догонять научно-технический прогресс? Сейчас у всех есть смартфоны и много других электронных устройств, которые нужно периодически подзаряжать и использовать. Розетки сделали, а элементарных держателей для мобильников не придумали – приходится класть телефон на стол, что иногда при резких толчках поезда приводит к падениям. Если бы не успела вовремя среагировать, то плакал бы мой Самсунг! Придумайте держатели для телефонов!!!!!!!
Конкретно по вагону и по поезду у меня претензий нет. Но вот проводница была немного хамовата, на мой взгляд. Я понимаю, что иногда может не быть настроения и т.п. Но не нужно это проявлять на работе.
Ехал 19/06/2021 на этом поезде, купе. Чистота, порядок, вежливые проводницы.
Если не придираться к мелочам, то поезд нормальный. Если же придраться, то пыль в вагоне можно протирать и почаще, облокотилась на окно – на белой рубашке осталось темное пятно. Пришлось стирать дома.