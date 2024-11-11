Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 296Ж Москва — Котлас. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
Маршрут следования поезда 296Ж Москва — Котлас на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Котлас с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва
Ярославский Вокзал
10:15
0 км.
0 ч. 0 мин.
Александров 1
12:08
12:10
94 км.
1 ч. 53 мин.
Ростов
Ярославский
13:32
13:34
192 км.
3 ч. 17 мин.
Ярославль
Главный
14:19
15:09
246 км.
4 ч. 4 мин.
Данилов
16:14
16:45
311 км.
5 ч. 59 мин.
Грязовец
18:05
18:07
388 км.
7 ч. 50 мин.
Вологда 1
18:54
19:23
428 км.
8 ч. 39 мин.
Сухона
19:53
19:55
458 км.
9 ч. 38 мин.
Вожега
21:28
21:30
571 км.
11 ч. 13 мин.
Коноша 1
22:20
22:50
626 км.
12 ч. 5 мин.
Вельск
00:44
00:47
725 км.
14 ч. 29 мин.
Кулой
01:12
01:26
747 км.
14 ч. 57 мин.
Костылево
02:04
02:06
787 км.
15 ч. 49 мин.
Котлас Южный
05:15
970 км.
19 ч. 0 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Ехала в приятной компании. Поездка мне понравилась. Вагоны акуратные и чистые. Обслуживающий персонал был ненавязчив.
Поезд очень часто за сутки останавливается на станция и стоит по 30-40 минут. На мой вщгляд не стоит так часто это делать. Если уменьшить время остановок до 10 минут – будем приездать не в 5 утра, а гораздо раньше!
Ночью в вагоне было очень прохладно. В Сухоне зашло 2 пьяных пассажиров которые громко выясняли отношения с проводницей. Пришлось выйти успокоить.
Благодарю за приятную поездку. В вагоне было чисто и выдали белоснежное белье. На верхних полках только было заметно немного пыли. Но это мелочи жизни.
Очень дорого кушать в поезде. Если будете ехать то сразу заранее берите себе еды на всю поездку. Пришлось выходить на станциях и покупать еду.