Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 148Я Москва — Кострома.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года.
Маршрут следования поезда 148Я Москва — Кострома на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Кострома с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва
Ярославский Вокзал
23:30
0 км.
0 ч. 0 мин.
Ростов
Ярославский
02:13
02:15
190 км.
2 ч. 43 мин.
Ярославль
Пассажирский
02:57
03:05
242 км.
3 ч. 27 мин.
Лютово
03:27
03:28
261 км.
3 ч. 57 мин.
Бурмакино
03:46
03:47
274 км.
4 ч. 16 мин.
Нерехта
04:03
04:06
288 км.
4 ч. 33 мин.
Космынино
04:23
04:25
307 км.
4 ч. 53 мин.
Каримово
04:38
04:40
320 км.
5 ч. 8 мин.
Кострома Новая
04:55
329 км.
5 ч. 25 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Вагон был очень чистым, проводницы знают свое дело – это видно сразу. Большое спасибо за хороший сервис . Под утро в поезде стало немного прохладно.
Сама поездка прошла хорошо, поезд приехал вовремя, проводницы тоже молодцы! Но вот состояние самого состава вызывает опасения. ПО-моему ему давно пора на свалку. Сейчас уже везде новые поезда, а мы тут до сих пор непойми на чем ездим.
Проводник отличный, туалет отстойный. Непонятно к кому претензии отправлять?! Это проводник должна была его помыть и почистить, или в депо уборщица? По сервису вопросов нет.
Поезд неплохой, но старый и не работают розетки вообщ!!!! Что это за дичь, 21 век.
Единственное что мне мешало ехать эти пару часов – это дикий храп из соседнего купе, где какой-то мужчина заливался так, что весь вагон не спал. А ему хоть бы хны.