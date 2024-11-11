Расписание поезда Москва — Котлас с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва
Ярославский Вокзал
01:40
0 км.
0 ч. 0 мин.
Александров 1
03:20
03:22
94 км.
1 ч. 40 мин.
Ростов
Ярославский
04:43
04:45
192 км.
3 ч. 3 мин.
Ярославль
Главный
05:32
05:42
246 км.
3 ч. 52 мин.
Данилов
06:55
07:29
311 км.
5 ч. 15 мин.
Грязовец
08:49
08:51
388 км.
7 ч. 9 мин.
Вологда 1
09:41
10:01
428 км.
8 ч. 1 мин.
Сухона
10:33
10:35
458 км.
8 ч. 53 мин.
Харовская
11:16
11:18
513 км.
9 ч. 36 мин.
Вожега
12:06
12:08
571 км.
10 ч. 26 мин.
Коноша 1
12:59
13:29
626 км.
11 ч. 19 мин.
Вельск
15:15
15:18
725 км.
13 ч. 35 мин.
Кулой
15:41
15:49
747 км.
14 ч. 1 мин.
Костылево
16:33
16:35
787 км.
14 ч. 53 мин.
Ядриха
18:51
18:53
963 км.
17 ч. 11 мин.
Котлас Южный
19:53
972 км.
18 ч. 13 мин.
